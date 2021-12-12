От Covid-19 умерло более 91 тыс. украинцев

За сутки выздоровлений зафиксировали вдвое больше, чем заражений. Фото: rbc.ua

В субботу, 11 декабря, в Украине зарегистрировали 5 275 случаев коронавируса.

Госпитализировали 2 566 человек, летальных исходов – 238. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Среди 5 275 новых больных 526 детей, а медработников – 53. 11 626 человек поправились.

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За все время пандемии в Украине заболели 3 559 092 человека, болезнь унесла жизни 91027 украинцев.

За сутки 10 декабря в Украине зафиксировали более 10 тысяч случаев коронавируса, 446 человек умерли.