Жителей южной области просят не паниковать: ВСУ проведут учения

Жителей региона призвали сохранять спокойствие. Фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU

1-3 июня в Херсонской области будут проходить военные учения противовоздушной обороны ВСУ.

Жителей региона призвали сохранять спокойствие и не паниковать, сообщает пресс-служба Херсонской облгосадминистрации.

"Запланировано проведение комплекса учений с силами и средствами противовоздушной обороны на Государственном испытательном полигоне в Скадовском районе", - говорится в сообщении.

Такие меры принимаются с учетом необходимости в наращивании боевых возможностей ВСУ и с целью противодействия существующим вызовам и угрозам национальной безопасности.

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Артиллерийские подразделения ВСУ, выполняющие боевые задачи неподалеку от админграницы с временно оккупированным Россией Крымом, устроили 26 мая масштабные учения. Воины отработали задачи по противодействию морскому десанту.