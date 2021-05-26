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среда, 26 мая 2021 10:42

Показали стрельбу из гаубиц вблизи Крыма
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Артиллерийские подразделения ВСУ, выполняющие боевые задачи неподалеку админграницы с временно оккупированным Россией Крымом, устроили масштабные учения. Воины отработали задачи по противодействию морскому десанту.

Цель тренировки боевых расчетов гаубиц "МСТА-Б" заключалась в поддержании высокого уровня обученности личного состава, сообщает пресс-служба командования объединенных сил ВСУ в Facebook.

"Воины-артиллеристы тренировались действовать в условиях использования противником высокоточных средств поражения, оттачивали умение маскировки техники и вооружения, ориентирование на местности, а также своевременного выдвижения на огневые позиции. Особое внимание в ходе учений уделялось вопросам изменения огневых позиций с последующей готовностью к ведению боевой стрельбы по заданным целям", - подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.

Фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU

Подразделения, быстро выдвинувшись в район огневых позиций, осуществили развертывание, подготовку и выполнение учебных стрельб. После этого они изменили расположение, последовательно отработав несколько десятков задач. Подразделение артиллерийской разведки тем временем осуществляло запуски штатных беспилотных летательных аппаратов, поиск и обнаружение целей, а также предоставляло определенные координаты огневым расчетам.

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17 мая началась практическая фаза масштабных учений Dynamic Front-2021 на полигоне вблизи польского Торуня, в рамках которых артиллерийская бригада сухопутных войск ВСУ совместно с коллегами из США и Дании выполняли боевые стрельбы.

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Дата
26
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