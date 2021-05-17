Показали оборонные учения украинских артиллеристов в Польше

17 мая началась практическая фаза масштабных учений Dynamic Front-2021 на полигоне вблизи польского Торуня, в рамках которых артиллерийская бригада сухопутных войск ВСУ совместно с коллегами из США и Дании будут выполнять боевые стрельбы.

Сводное подразделение украинских войск находится на польском полигоне вторую неделю, сообщает АрміяInform. Основной целью международных учений является достижение оперативной совместимости между подразделениями армий разных стран.

"Все действия сводного подразделения происходят по алгоритмам НАТО. На основе боевого распоряжения были разработаны варианты основных этапов планирования, которые насчитывает восемь стандартизированных процессов. Варианты действий оформляются на оверлеях, схемах и рабочих картах с соответствующими тактическими расчетами. Разработанные варианты должны соответствовать критериям реалистичности, быть жизнеспособными. То есть работа артиллерийского подразделения является аналитической и требует глубоких профессиональных знаний и практического опыта", - рассказал пресс-офицер артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников.

Фото: armyinform.com.ua

Украина представлена батареей 2А36 "Гиацинт-Б". Это советская буксируемая пушка 152-го калибра. Она предназначена для подавления и уничтожения живой силы, огневых средств и боевой техники противника, находящегося на марше, в местах сосредоточения и в опорных пунктах. Максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом - 28,5 км. Артиллерия Республики Польша представлена батареей САУ Krab - это самоходная гаубица калибра 155 мм, совместимая с боеприпасами НАТО. Артиллерия Дании представлена минометной батареей М/10 — модификация израильского легкого миномета Солтам К6. Максимальная дальность стрельбы составляет более 7 км.

Накануне активной фазы учений украинское подразделение прибыло на место будущих боевых стрельб, где выполнило пристрелочные выстрелы. В цель попали все без исключения снаряды. Боевую стрельбу гармаши будут вести до 21 мая.

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С 20 мая по 22 июня НАТО будет проводить масштабные оборонные учения Steadfast Defender-2021, в которых задействуют около 9 тыс. военных. Войска будут развернуты от Северной Америки до Черноморского региона и у побережья Португалии. В конце мая под эгидой Steadfast Defender-2021 состоится ежегодный "Благородный прыжок" НАТО, во время которого в Румынии развернут оперативную группу быстрого реагирования во главе с Турцией. В операции задействуют около 4 тыс. военнослужащих из 12 стран.