 
Ексклюзивы
1/5
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов в этом году
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов в этом году
Просмотров: 297
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 981
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Просмотров: 1530
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
1 Просмотров: 4770
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
1 Просмотров: 882
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Зеленский хочет на второй срок - политолог
1 Просмотров: 531
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Просмотров: 729
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Просмотров: 774
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 576
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Просмотров: 792
Фото
Все фото
12
5
8
4
15
Показали оборонные учения украинских артиллеристов в Польше
Показали оборонные учения украинских артиллеристов в Польше
На страже покоя Украины: &quot;холодноярцы&quot; тронули сеть снимками с передовой
На страже покоя Украины: "холодноярцы" тронули сеть снимками с передовой
В центре города простились с погибшим военным
В центре города простились с погибшим военным
Боевики ударили по Катериновке с реактивного огнемета: доказательства российской агрессии
Боевики ударили по Катериновке с реактивного огнемета: доказательства российской агрессии
Лучше бы этих ветеранов не было&quot; - как в Киеве выбирали непокоренных
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Видео
Все видео
"От взрывов по стенам пошли трещины. Жизнь пролетела перед глазами" - как украинка сбежала от войны в Польшу
"От взрывов по стенам пошли трещины. Жизнь пролетела перед глазами" - как украинка сбежала от войны в Польшу
День матери: украинские воины передали поздравления с передовой
День матери: украинские воины передали поздравления с передовой
"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ
"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ
На Донбасс прибыли колонны военной техники РФ. Видео
На Донбасс прибыли колонны военной техники РФ. Видео
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
Интервью
1/5
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов в этом году
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов в этом году
Просмотров: 288
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Просмотров: 936
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
1 Просмотров: 828
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
Просмотров: 441
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 576
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
16 мая 2021
Просмотров: 666
Сховок у Леніні
– 20 гривень за книжку – хіба це гроші? – говорить кум Олег. За 12 тисяч гривень купує бібліотеку на 600 книжок. Оголошення знайшов ...
понедельник, 17 мая 2021 14:36

Показали оборонные учения украинских артиллеристов в Польше
12

  Комментировать

17 мая началась практическая фаза масштабных учений Dynamic Front-2021 на полигоне вблизи польского Торуня, в рамках которых артиллерийская бригада сухопутных войск ВСУ совместно с коллегами из США и Дании будут выполнять боевые стрельбы.

Сводное подразделение украинских войск находится на польском полигоне вторую неделю, сообщает АрміяInform. Основной целью международных учений является достижение оперативной совместимости между подразделениями армий разных стран.

"Все действия сводного подразделения происходят по алгоритмам НАТО. На основе боевого распоряжения были разработаны варианты основных этапов планирования, которые насчитывает восемь стандартизированных процессов. Варианты действий оформляются на оверлеях, схемах и рабочих картах с соответствующими тактическими расчетами. Разработанные варианты должны соответствовать критериям реалистичности, быть жизнеспособными. То есть работа артиллерийского подразделения является аналитической и требует глубоких профессиональных знаний и практического опыта", - рассказал пресс-офицер артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников.

Фото: armyinform.com.ua

Украина представлена батареей 2А36 "Гиацинт-Б". Это советская буксируемая пушка 152-го калибра. Она предназначена для подавления и уничтожения живой силы, огневых средств и боевой техники противника, находящегося на марше, в местах сосредоточения и в опорных пунктах. Максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом - 28,5 км. Артиллерия Республики Польша представлена батареей САУ Krab - это самоходная гаубица калибра 155 мм, совместимая с боеприпасами НАТО. Артиллерия Дании представлена минометной батареей М/10 — модификация израильского легкого миномета Солтам К6. Максимальная дальность стрельбы составляет более 7 км.

Накануне активной фазы учений украинское подразделение прибыло на место будущих боевых стрельб, где выполнило пристрелочные выстрелы. В цель попали все без исключения снаряды. Боевую стрельбу гармаши будут вести до 21 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина присоединится к международным учениям по кибербезопасности

С 20 мая по 22 июня НАТО будет проводить масштабные оборонные учения Steadfast Defender-2021, в которых задействуют около 9 тыс. военных. Войска будут развернуты от Северной Америки до Черноморского региона и у побережья Португалии. В конце мая под эгидой Steadfast Defender-2021 состоится ежегодный "Благородный прыжок" НАТО, во время которого в Румынии развернут оперативную группу быстрого реагирования во главе с Турцией. В операции задействуют около 4 тыс. военнослужащих из 12 стран.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали оборонные учения украинских артиллеристов в Польше». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
мая

Кенгирское восстание подавляли танками

Церкви заставили передавать имущество государству

От повышенного давления страдает треть украинцев

Заявили про бой Владимира Кличко в Москве

Арестовали учителя, который спас 200 детей

Создали пулемет

Под Харьковом началась наступательная операция

Презентовали всемирную паутину WWW

Самое читаемое
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
4
 Просмотров: 9648
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
 Просмотров: 7011
&quot;Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил&quot; - попрощались с погибшими телевизионщиками
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
22
 1 Просмотров: 4770
Гороскоп на 16 мая: назвали 4 наиболее эгоистичные знаки
Гороскоп на 16 мая: назвали 4 наиболее эгоистичные знаки
 Просмотров: 4518
Гороскоп на 17 мая: какие знаки этот день будет кормить весь год
Гороскоп на 17 мая: какие знаки этот день будет кормить весь год
 Просмотров: 4356
Донбасс
Правосудие именем Украины совершают приспешники оккупантов
Правосудие именем Украины совершают приспешники оккупантов 1 Просмотров: 198
На страже покоя Украины: "холодноярцы" тронули сеть снимками с передовой
На страже покоя Украины: "холодноярцы" тронули сеть снимками с передовой
5
 Просмотров: 711
Россияне вывели к линии разграничения 17 танков
Россияне вывели к линии разграничения 17 танков 1 Просмотров: 261
Боевики нарастили обстрелы, били из запрещенных калибров
Боевики нарастили обстрелы, били из запрещенных калибров Просмотров: 63
Благодаря кому украинцы могли бы выиграть войну на Донбассе
Благодаря кому украинцы могли бы выиграть войну на Донбассе
 1 Просмотров: 720
Больше всего комментируют
18
Путин отомстит за кума - экс-генпрокурор
7
Неубедительно: Рябошапка удивился, по которым статьям обвиняют Медведчука
4
В Зеленского готовят большую пресс-конференцию
4
В МИД прокомментировали перспективу вступления Украины в НАТО
2
Какую зарплату готовы платить работодатели - исследование
Голосов: 11120
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть