Жителей села заставляют платить за газ, которого нет

Второй месяц в селе Шостаки Полтавского района Полтавской области нет газа. Отключили из-за нарушения в одном домохозяйстве. Но плату за транспортировку голубого топлива не отменили.

На приобретенной в 2016 году участке полтавчанин Олег Латыш построил дом. Как оказалось, под фундаментом проходит газовая труба. Теперь от него требуют оплатить работы по окружности газовых коммуникаций. А пока в село перестали поставлять голубое топливо. Местные жители говорят - газ обрезали 2 июля без предупреждения.

Фото: facebook.com/Дмитро Демус

"А перед тем где-то за неделю соседка сказала, чтобы мы выходили на площадку, потому что нам отрежут газ. Мы вышли - а там полиция, машина Полтавагаза и местный депутат. Приезжал раньше и председатель сельского совета - говорят, не позволил отрезать газ, пока была полиция. Они составили акт, все его подписали. Мы пошли домой - газ еще горел. Потом раз - его не стало", - рассказала Gazeta.ua жительница села Шостаки Валентина Варвянская.

В тот день поставку голубого топлива в село восстановили. Но через несколько дней - прекратили окончательно.

Причина в том, что один из частных домов возвели прямо над газовой трубой. Теперь, назвав ситуацию аварийной, в Полтавагазе решили оставить без газа все село - вплоть пока нарушения не будут устранены. Требуют, чтобы газовую трубу обвели вокруг дома. Владелец отказывается и обвиняет в халатности сельский совет, выдавшего разрешение на строительство.

"Слышал, что бывший владелец моего участка был армейским товарищем нынешнего сельского головы. В 2006 году он получил землю и сразу ее приватизировал. Купил я участок в 2016-м. Там было нарушение: то ли сельсовет умышленно скрыл, что здесь труба проходит, или еще что-то. Но эту трубу не показали в технической документации. Я нашел предпринимателя, который оформлял приватизацию участка. Он говорит, что не мог перерыть всю землю, чтобы узнать, что там есть какая-то труба. В акте разграничения участка она не указана. Посоветовал обратить внимание на подписи. А там подписи нынешних землеустроителя и сельского головы", - рассказал владелец дома Олег Латыш.

А вот в сельском совете говорят - разрешения на строительство не давали.

"Один человек получил участок под застройку и приватизировал. А потом ее продал. Новый владелец получил от исполкома разрешение на изготовление проектной документации и проекта. А не на застройку. И там был пункт, если владелец нарушит строительные нормы, его привлекут к ответственности. Есть его подпись на этом решении. Фактически, мы дали ему разрешение на начало процедуры, а не на строительство. Юрист говорит, там о строительстве речь не идет", - пояснил председатель Супруновский сельского совета, к которой принадлежит село Шостаки, Владимир Богатыр.

Председатель сельсовета отмечает: о газовой трубе владелец участка знал еще с самого начала строительства. Но несмотря на все построил дом с нарушениями - прямо над трубой.

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"Законна ли застройка, будем выяснять в суде. Мы привлекаем ГАСК (государственная архитектурно-строительная инспекция. - Gazeta.ua). Я считаю, что этот человек виноват. Но даже в случае, если у него нет средств, Полтавагаз не имеет права отключать людей от сети. Заключены прямые договора - должны поставлять. Говорят, предприятие не имеет средств на эти работы. А я говорю: сделайте, а потом требуйте у него через суд. Если мы возьмемся за работу, нас обвинят в коррупции. Еще в сентябре когда нам прислали предписание, что дом построен на сети, мы на исполкоме приняли решение и направили им письмо, чтобы в суд обращались", - рассказал председатель.

И подчеркнул, что профинансировать работы, даже если бы хотели, в сельском совете не могут. Ведь это - нецелевое использование средств.

"Ни одна сторона не пошла в суд. Теперь это фактически шантаж - людей и сельского совета. Мы, единственное что сделали, раз они не хотят сами судиться, на этого владельца дома, построенного на газовой сети, подали в суд. На сносе самовольно построенного дома. Во-первых, этот суд надо выиграть. а во-вторых, это месяцы, а то и годы тянуться. а люди уже сегодня без газа", - говорит Богатыр.

Автор: facebook.com/Дмитро Демус Жители Шестаков сошлись на сборы, чтобы услышать позицию сельсовета и застройщика

А владелец дома утверждает: все необходимые разрешения от сельского совета получил. И в документах есть указания, что ему позволили само строительство.

"По моему обращению сначала дали разрешение на разработку технической документации и строительство. Я хотел повести воду, в Полтавагазе сказали изготавливать техническую документацию в БТИ Полтавского района. Там изготовили строительный паспорт, которого достаточно для моего малого домика. Затем я подал декларацию о начале строительных работ в ГАСК. Когда получил номер в единой системе, начал строить. в процессе изготовления фундамента я узнал о трубу. Отец по этому поводу был у председателя правления Полтавагаза. Там ему пообещали поддержку, которые помогут перенести трубу. Только сказали выкопать траншею. я выкопал. но у них там были какие-то аварии, им было не до того. А потом назначили нового руководителя отдела и все остановилось", - пояснил Олег Латыш.

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Как рассказали односельчане Олега, его отец - председатель областной профсоюзной организации работников жилищно-коммунального хозяйства, местной промышленности, бытового обслуживания населения Николай Латыш. Мужчина пытался помочь сыну, но решить вопрос не удалось.

"Я хотел газ в дом провести. А они - "да там же у тебя труба, переноси". Сказали делать проект обхода трубы. В 2018 году это было 25 тысяч гривен. А плюс к тому - материалы, и еще за работу. У меня не было таких денег и нет сейчас. Мы дом строим своими силами: получили зарплату - купили материалы. В процессе строительства никто ничего не говорил. А тут вдруг объявили строительство самовольным, и будто мы все решали за деньги. Меня обвиняют и настраивают людей, чтобы выступали против меня ", - уверен мужчина.

И добавляет, что оплачивать работы не собирается. Похоже, отсутствие газа в целом селе его не касается. Ведь сам Олег вообще не пользуется газом - у него электрическое отопление, электропечами и колонка.

А вот местным жителям туго. С 80-х годов, когда здесь буквально последние деньги, большие по тем временам, выложили за подключение к газоснабжению, все привыкли пользоваться голубым топливом. Поэтому сейчас крестьяне обходятся без газа, как могут. Есть для себя готовят на электроплитах. Корма для скота - на старых дровяных плитах, у кого еще остались. И со страхом думают о отопительный сезон, что приближается. Собирают подписи, пишут письма во все инстанции и обращаются за помощью к народным депутатам. Пока сдвигов нет.

"В Полтавагазе должны были составить акт, газ отрезан. Но документов нам не показывают и говорят, что это аварийная ситуация. При этом нам начислили за поставку газа за июль-август. Мне насчитали 320 гривен с копейками. Но мы пока не спешите платить. нам объясняли ранее, что газ проведен в дом, и если им не пользоваться, за доставку надо платить. Но если газ отрезаны - он же не доходит до каждого дома. Так за что платить?" - рассуждает Валентина Ивановна.

Но в самой организации объяснили, почему отрезали газоснабжения и когда его восстановят. И почему крестьянам таки придется заплатить за транспортировку газа, которого они не получают.

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"Дом возведен на газовой трубе, что является грубым нарушением Правил безопасности систем газоснабжения. Это делает невозможным доступ наших сотрудников к трубе, ее планового обслуживания и ремонтных работ в случае аварии", - пояснила пресс-секретарь АО "Полтавагаз" Ольга Артеменко.

Подчеркивает, что трубу обязательно надо перенести. И предписание об этом организация направляла в Супруновский сельский совет еще 23 сентября 2019 года. Надо изготовить проектную документацию и выполнить обвод трубы вокруг участка. Но Полтавагаз этого делать не будет. Ведь участок частный, поэтому для предприятия это нецелевое использование средств.

"Чисто по-человечески, людей жалко. Но кто-то же давал разрешение на строительство - вероятно, сельский совет. Поэтому пусть решают этот вопрос. Но сейчас подавать газ - опасно. Газоснабжение в селе Шостаки восстановят только после того, как владелец участка выполнит обвод трубы . Это главное условие ", - отметили пресс-секретарь

А за время, пока вопрос будут решать в суде, жителям Шостаков придется не только сидеть без газа, но и платить за его транспортировку. В том, что люди получили платежки, нет никакой ошибки, говорят в организации.

"Плата за распределение газа включает не только обслуживание трубы, которая находится по улице или подводит газ к дому. Это плата за обслуживание всей распределительной сети. Именно поэтому она взимается не только тех, кто пользуется газом. Об этом говорится в постановлении НКРЭКП от 7.10 .2019 г. №2080 ", - говорят в пресс-службе Полтавагаза.

С 1 августа люди смогут самостоятельно выбирать компанию, которая будет поставлять голубое топливо. До этого цену газа для населения регулировал Кабинет министров. Но открытие рынка требует Международный валютный фонд для продолжения сотрудничества с Украиной. Перечень поставщиков газа можно узнать в Нацкомиссии, которая регулирует энергетику и коммунальные услуги. Сейчас их немного, к осени список расширят. Если потребитель сразу не определится, у кого покупать газ, то Нафтогаз будет предоставлять ему топливо 60 дней. За этот период человек должен найти постоянного поставщика.