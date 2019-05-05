Житель Днепра начал стрелять из окна квартиры и ранил трех человек

Житель Днепра устроил стрельбу из своей квартиры. Фото: Национальная полиция

Житель Днепра открыл стрельбу из окна квартиры и ранил трех человек.

Подозреваемый из окна собственной квартиру устроил стрельбу, сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе розыскных мероприятий полицейские установили, что к хулиганским действиям причастен 42-летний мужчина - житель соседнего дома.

Злоумышленника задержали и доставили в отделение полиции. Ему грозит уголовная ответственность, предусмотренная ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы. Оружие - предварительно пневматическое ружье - изъято и направлено на экспертизу. Расследование продолжается.

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