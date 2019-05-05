Житель Днепра начал стрелять из окна квартиры и ранил трех человек

 
Ексклюзивы
1/5
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Просмотров: 1467
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет этого сделать
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет этого сделать
1 Просмотров: 4203
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1548
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 1611
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Просмотров: 2646
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
98 Просмотров: 5222
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Просмотров: 6408
Если Зеленский даст приказ сложить оружие, начнется п....ц - Валькирия
Если Зеленский даст приказ сложить оружие, начнется п....ц - Валькирия
16 Просмотров: 12501
Путин хочет заставить Зеленского определиться с позицией по войне
Путин хочет заставить Зеленского определиться с позицией по войне
Просмотров: 3386
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
3 Просмотров: 2340
Фото
Все фото
9
4
5
3
3
Оборвался лифт с людьми внутри
Оборвался лифт с людьми внутри
Покушение на убийство активиста: стрелков задержали
Покушение на убийство активиста: стрелков задержали
Спасатели всю ночь тушили пожар в центре города
Спасатели всю ночь тушили пожар в центре города
Ночью &quot;заминировали&quot; супермаркеты известной сети
Ночью "заминировали" супермаркеты известной сети
Мужчина с молотком напал на 4 полицейских
Мужчина с молотком напал на 4 полицейских
Видео
Все видео
2-летнюю воспитанницу интерната привязали к стулу
2-летнюю воспитанницу интерната привязали к стулу
Покушение на активиста: первое видео с места стрельбы
Покушение на активиста: первое видео с места стрельбы
Не поделили границы участка: мужчина застрелил своего соседа
Не поделили границы участка: мужчина застрелил своего соседа
Ветерана АТО нашли мертвым на набережной
Ветерана АТО нашли мертвым на набережной
Школьник избивал одноклассника на камеру (18+)
Школьник избивал одноклассника на камеру (18+)
Интервью
1/5
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
3 Просмотров: 2340
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1044
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1233
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 2925
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
1 Просмотров: 3159
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
05 мая 2019
Просмотров: 279
Поганий вчинок
"Не понимаю, зачем закон про мову был нужен? Порошенковская власть напоследок пытается разъединить людей", – пише Олег у групі на Facebook. ...
воскресенье, 05 мая 2019 02:43

Житель Днепра начал стрелять из окна квартиры и ранил трех человек

  Комментировать
Житель Днепра начал стрелять из окна квартиры и ранил трех человек
Житель Днепра устроил стрельбу из своей квартиры. Фото: Национальная полиция

Житель Днепра открыл стрельбу из окна квартиры и ранил трех человек.

Подозреваемый из окна собственной квартиру устроил стрельбу, сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе розыскных мероприятий полицейские установили, что к хулиганским действиям причастен 42-летний мужчина - житель соседнего дома.

Злоумышленника задержали и доставили в отделение полиции. Ему грозит уголовная ответственность, предусмотренная ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы. Оружие - предварительно пневматическое ружье - изъято и направлено на экспертизу. Расследование продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Автомобиль с полицейским внутри похитили в Киеве: подробности

Ранее, во Львове мужчина с балкона многоэтажки обстрелял детскую площадку.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Житель Днепра начал стрелять из окна квартиры и ранил трех человек». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
мая

Первый бой российско-украинской войны: вспоминаем, как он происходил

Больной Колумб провел на Ямайке год

Самое читаемое
Рэперша обнажилась на всю сеть
Рэперша обнажилась на всю сеть
6
 Просмотров: 23211
За что могут отстранить от ВНО 2019
За что могут отстранить от ВНО 2019 Просмотров: 17982
Молочный шоколад - показали кота необычной масти
Молочный шоколад - показали кота необычной масти
15
 Просмотров: 17137
Как жили солдаты Гитлера в последние дни Второй мировой войны
Как жили солдаты Гитлера в последние дни Второй мировой войны
13
 2 Просмотров: 10125
Труп школьницы у подъезда: подробности и фото погибшей
Труп школьницы у подъезда: подробности и фото погибшей Просмотров: 8496
Днипро
Оборвался лифт с людьми внутри
Оборвался лифт с людьми внутри
9
 Просмотров: 2574
Волонтеры просят помощи тяжелораненым бойцам
Волонтеры просят помощи тяжелораненым бойцам Просмотров: 648
Лежала голая в мусоре: подробности убийства беременной
Лежала голая в мусоре: подробности убийства беременной Просмотров: 6841
Женщину убили на глазах 3-летней дочери
Женщину убили на глазах 3-летней дочери Просмотров: 10395
2-летнюю воспитанницу интерната привязали к стулу
2-летнюю воспитанницу интерната привязали к стулу
 Просмотров: 603
Больше всего комментируют
105
Сколько Зеленский платит за учебу дочери
31
Зеленский готовит ответ России
17
Вятрович считает, что 9 мая не должно быть выходным
6
Зеленский встретился с Парубием: о чем говорили
5
Вятрович выступил против инаугурации президента 19 мая
Голосов: 707
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Тоттенхем"
  • 2) "Аякс"
  • 3) "Ливерпуль"
  • 4) "Барселона"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua