Зеленскому показали новый аэропорт в Одессе

Аэропорт може обслуживать до 2 миллионов пассажиров в год. фото пресс-служба Президента

Во время рабочей поездки в Одесскую область Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с реализацией проекта реконструкции и строительства аэродромного комплекса Международного аэропорта "Одесса". Об этом сообщили в пресс служба Офиса Президента.

Так, министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что новая взлетно-посадочная полоса одесского аэропорта имеет длину 2800 метров и ширину 45 метров. Новый аэродром позволит принимать самолеты категории D, предназначенные для осуществления полетов средней и большой дальности, такие как Boeing-747-400 / 800, по категории ИИИ ICAO, а также другие борта вместимостью до 300 пассажиров. Общая стоимость проекта реконструкции аэродрома составляет 3,9 миллиардов грн.

Министр инфраструктуры добавил, что благодаря новой полосе аэропорт сможет принимать более 2 млн пассажиров в год, а после строительства новой рулежной дорожки - более 5 млн пассажиров.

Владислав Криклий отметил, что после завершения реконструкции старая полоса эксплуатироваться не будет. Владимир Зеленский поинтересовался вопросом сертификации новой взлетной полосы. Министр инфраструктуры отметил, что на октябрь запланировано получение разрешений на эксплуатацию полосы. Полоса должна быть введена в эксплуатацию до конца 2020 года.

Глава государства спросил, достаточно ли профинансированы работы по завершению третьей очереди реконструкции полосы. По словам Владислава Криклия, проект строительства новой рулежной дорожки уже готов и на него планируется потратить более 900 млн грн, которые должны быть заложены в бюджете. Генеральный подрядчик строительства отметил, что за восемь месяцев после получения средств третью очередь строительства будет реализовано.

Также Главе государства продемонстрировали новый терминал аэропорта, рассчитанный на прием трех миллионов пассажиров в год.

Кроме того, находясь с рабочей поездкой в ​​Одесской области, Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с ходом реализации Национальной программы "Большая стройка" в регионе. В частности, Глава государства осмотрел строительство детского сада в поселке Авангард Овидиопольского района.

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Глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый рассказал, что всего в рамках "Большого строительства" в 2020 году в Одесской области планируется реализовать 16 проектов строительства, реконструкции и капитального ремонта школ, садов и стадионов. На реализацию этих проектов планируется привлечь средства в сумме 468,5 миллионов грн