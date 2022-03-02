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среда, 02 марта 2022 18:09

Спецтема: Напад Росії на Україну

Зеленского просят отстранить Труханова за саботаж обороны Одессы

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Зеленского просят отстранить Труханова за саботаж обороны Одессы
Труханов и Гриневецкий отказывались содействовать силам территориальной обороны. Фото: facebook.com/gennadiytruhanov

В Одессе народный депутат Артем Дмитрук, исключенный из партии "Слуга народа", обратился к президенту Владимиру Зеленскому с требованием отстранить мэра города Геннадия Труханова за саботаж.

Вместо создания сети бомбоубежищ, блокпостов и закупки оружия Труханов и экс-глава военно-гражданской госадминистраций Сергей Гриневецкий блокировали работу по ремонту бомбоубежищ и систем оповещения про воздушный налет, написал Дмитрук в Facebook 2 марта.

"Полиция, солдаты и бойцы территориальной обороны столкнулись с нехваткой оружия и снаряжения. Не хватает техники и строительных материалов для установки блокпостов. Одесса оказалась не готова к обороне! И только благодаря самоотверженной работе полиции и жителей города удается хоть как-то изменить ситуацию к лучшему", - говорится в обращении к президенту.

Жители Одессы записываются в ополчение, покупают за оружие, патроны, каски и продукты за свой счет.

"Обращаюсь к Зеленскому: вы сделали первый шаг, уволив Гриневецкого, сделайте второй - отстраните Труханова, пока еще можно хоть как-то исправить ситуацию. У вас есть для этого все возможности. Он руководит городом находясь под следствием! Одесса требует", - добавил нардеп.

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О том, что Труханов и Гриневецкий отказываются сотрудничать с подразделениями территориальной обороны, многократно заявлял и блогер, боец ТрО Киева Сергей Стерненко.

"Гражданин РФ Труханов и Гриневецкий осуществляют подрывную деятельность, направленную против обороны региона. Они отказываются содействовать силам территориальной обороны в обеспечении. Труханов - россиянин, поддержавший оккупацию Крыма. Гриневецкий выступал за второй государственный язык русский, против НАТО и отрицал факт российской агрессии. И тоже за оккупацию Крыма. Не удивлюсь, если они сейчас россиянам прямо сливают планы обороны", - отметил Стерненко.

Город Одесса и вся Одесская область напичканы диверсионными элементами, которые либо помогают оккупантам, либо прямо работают на них.

Сегодня Зеленский назначил новых глав Одесской и Черкасской областных государственных администраций. Сейчас-военно-гражданских госадминистраций. Предыдущих руководителей в соответствии с указом президента уволили. Вместо Гриневецкого на посту главы Одесской ОГА назначили Максима Марченко.

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