Оккупанты устроили обстрел окрестностей Одессы, есть погибший

В Одесской области произошли обстрелы. Фото: "Новости Одесса"

Оккупанты с авиации обстреляли часть морской пехоты в селе Лощиновка Измаильского района Одесской области.

Глава военной администрации Одесской области Сергей Гриневецкий сообщает, что один человек погиб, один ранен. Был уничтожен локатор.

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Был обстрел в Болградском районе. Там нет пострадавших.

В селе Дачное Одесского района в результате обстрела поврежден газовый трубопровод, около девяти частных домов, загорелся гараж. Погиб один человек двое пострадали, передает ГСЧС.

Гриневецкий добавил, что из-за погодных условий высадка десанта сейчас маловероятна.

Россия в 4:00 утра 24 февраля напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.