Зеленский назначил руководителя Черкасской области

Президент Владимир Зеленский назначил новым главой Черкасской областной государственной администрации Романа Боднара.
О новом назначении свидетельствуют указы президента №797/2019 и №798/2019, пишет "Українська правда".
Предыдущего главу области Игоря Шевченко президент уволил согласно заявлению, которое тот подал.
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По информации в декларации Боднара, которую тот подал в НАЗК, зарегистрирован он в Черновцах, но живет в Мариуполе. Также чиновник имеет половину квартиры в Черновцах общей площадью 78 кв. м, другого недвижимого имущества и автомобиля нет. Накопил 120 тыс. грн.
Также согласно документу, в 2018-м Боднар работал в Главном управлении СБУ в Донецкой и Луганской областях и получил 438 тыс. грн зарплаты.
Также он задекларировал одноразовую денежную помощь участника боевых действий в сумме 1265 грн. Перед этим Боднар также подавал декларацию кандидата на должность заместителя председателя Житомирской ОГА.
Президент Владимир Зеленский представил нового председателя Тернопольской ОГА Игоря Сопеля.
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