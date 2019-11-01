Президент Владимир Зеленский представил нового председателя Тернопольской ОГА Игоря Сопеля.

Это произошло на рабочем совещании по вопросам развития спиртовой отрасли в Тернополе в пятницу.

"Очень приятно быть на Тернопольщине. Здравствуйте, прекрасный город Тернополь", - обратился Зеленский к присутствующим.

Вместе с Зеленским был первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов.

"Я открыт для всех порядочных людей, которые готовы работать честно и прозрачно. Которые готовы создавать новые рабочие места. Это будет одним из приоритетов в моей работе. Проблем много, но сможем их преодолеть", - сказал новый глава ОГА.

45-летний бизнесмен Игорь Сопель был региональным руководителем в компании "Агробизнес". Принимал участие в выборах 21 июля по 166 округу в Тернопольской области, которые проиграл самовыдвиженцу Николаю Люшняку. Баллотировался от "Слуги народа".

За 2018 год заработал 965 тыс. грн от предпринимательской деятельности. Владеет магазином и киоском в городе Хороле.

13 лет работал на различных должностях на Хоростковском сахарном заводе - сначала слесарем, затем инженером.

Задекларировал автомобиль Toyota Camry 2014-го года выпуска. Цены на такой автомобиль колеблются от 347 тыс. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чиновников предупредили о массовых сокращениях

Президент уволил Михаила Бно-Айрияна с должности председателя Киевской областной государственной администрации и назначил нового. Им стал бизнесмен Алексей Чернышев.