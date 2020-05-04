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"Защищал карантин, а теперь отменяет": в соцсетях обсуждают резкую смену настроений мэра Черкасс

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&quot;Защищал карантин, а теперь отменяет&quot;: в соцсетях обсуждают резкую смену настроений мэра Черкасс
В соцсетях обсуждают смягчение карантина в Черкассах на фоне роста количества больных Covid-19

Городской голова Черкасс, где вопреки решению центральной власти пошли на ослабление карантина, еще полтора месяца назад горячо поддерживал введение ограничений и призывал полицию к более жестким действиям в отношении нарушителей.

"Обращаюсь к правоохранительным органам. Я попросил бы вас жестче действовать в данной ситуации. Время пришло. Потому что та демократия, которая происходит сейчас, она ни к чему хорошему не приведет. Вы видите события, которые произошли в Китае. Только жесткие меры карантина – они фактически победили эпидемию", – сказал Анатолий Бондаренко в своем обращении к жителям города от 14 марта.

Он также просил предпринимателей с пониманием относиться к ограничениям, ведь "прибыли с собой все мы не заберем".

Однако накануне майских праздников исполком Черкасского горсовета принял решение о возобновлении работы части местных предпринимателей при том, что ослабление карантина, согласно плану Кабинета Министров, может начаться не раньше 11 мая. А сам мэр заявил о готовности города "сопротивляться" центральной власти, которая настаивает, что преждевременное снятие ограничений ставит под угрозу жизнь и здоровье граждан.

На смену настроения мэра отреагировали соцсети.

"Тогда мэр говорил о самой сложной ситуации со времен существования всего мира. А сегодня – смягчает карантин. Парадокс, как изменился человек... Короче, никакой он не Герой. А так, очередной политический флюгер", – написал журналист Алексей Братущак.

А блогер Сергей Иванов обращает внимание на то, что Анатолий Бондаренко был сторонником жесткого карантина в то время, когда в городе не было ни одного больного, и поддерживает его отмену, когда в области уже более 300 инфицированных.

"Тогда он защищал карантин и требовал жестких действий, сегодня он отменяет. Где логика? Но возникает вопрос: когда Бондаренко был искренним – тогда или сейчас? Или его искренность напрямую зависит от политической конъюнктуры? Давайте смотреть на это с точки зрения логики, а не с точки зрения тоски по новому гетману", – отметил Иванов.

По его словам, Анатолий Бондаренко "хайпует" с прицелом на местные выборы.

Некоторые пользователи обвиняют мэра в связях с криминалитетом и заботе о собственной выгоде.

"Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко причастен к известной в городе банде "Торпеда" и лично к Александру Прудиусу, который сейчас не может вернуться в Украину из-за пары десятков терактов и диверсий на территории Украины", – пишет координатор инициативы "Свободу узникам Кремля" Сергей Мазур и добавляет, что в поведении мэра нет никакой заботы о бизнесе – он беспокоится лишь о собственных интересах.

КП в Украине
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