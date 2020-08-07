Зарабатывал шантажом и детским порно: появились подробности о задержанном фотографе-педофиле

В СМИ появились подробности личной жизни задержанного за изнасилование ребенка 31-летнего Валентина Василенко. Фото: facebook.com/valvas.pro

После громкого задержания жителя Полтавщины Валентина Василенко по подозрению в изнасиловании 9-летней девочки, в СМИ стали появляться подробности его личной жизни.

Одна из его сверстниц рассказала журналистам сайта OBOZREVATEL, что парень еще с подросткового возраста увлекается фотографией, и с тех пор за ним замечали "странные вещи".

Оксана (имя изменено) также живет в городе Горишни Плавни Полтавской области с населением около 50 тыс. человек. По ее словам, многие очень хорошо знают 31-летнего "фотографа" Валентина.

Оксана рассказала журналистам, что с 14 лет Валентин начал устраивать фотосессии и делал довольно удачные кадры. Затем некоторое время бесплатно работал на городских мероприятиях, лишь бы его приглашали - очевидно, заводил "нужные" знакомства с власть предержащими..

Также сверстники обращали внимание, что 18-летний Валентин встречался с несовершеннолетними девушками.

"Когда ему было 20, его новым девушкам - 14, когда ему исполнилось 25, а им - 13. Мы обращали внимание, это уже бросалось в глаза", - рассказала Оксана.

Все избранницы были похожи между собой: маленькие, худенькие, с короткими стрижками, похожие на мальчиков. Сначала знакомые думали, что Василенко гей, а с девушками встречается для прикрытия - за ним заметили манерность и какую-то "слащавость".

Кроме фотографирования, Василенко предлагал свои услуги по обслуживанию компьютеров. Как выяснилось, имел скрытые мотивы. Другие знакомые рассказали, что под видом "чистки компьютера" или установки антивируса Василенко искал и скачивал компрометирующие материалы и под угрозой обнародования требовал у жертв деньги. Люди решали "тихо" - в маленьком городе никто не хотел афишировать такие ситуации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новый и. о. руководителя Национального института рака обратился в милицию из-за угроз и шантажа

Сам Валентин рассказывал всем, что зарабатывает на жизнь благодаря собственной компании в Доминикане, которая в месяц приносит ему доход в минимум $7 тыс. Таким образом устроил еще одну махинацию.

"Он привез в Доминикану группу людей. До того обещал им, что трудоустроит, а получилось, что собрал с них деньги, привез и растворился. Ребятам предлагал работу фотографом, девушкам - делать маникюр. Подбирал людей, скажем так, наивных и тихих - тех , кто не устроит потом скандал. Когда выяснялось, что никакой работы нет, Валентин говорил, что ничего не обещал. Мол, привезти в Доминикану - привез, а дальше его не касается. Некоторое время прятался от всех. Периодически закрывал свои соцсети, а когда страсти утихали, снова открывал. Насколько я знаю, никто не обращался в полицию, так как доказать очень трудно. Никакого договора никто не подписывал", - рассказал журналистам один из пострадавших.

Хотя Василенко мало рассказывал о своей семье, любил похвастаться, говорят знакомые. Как-то хвастался, что имеет глушитель сигнала мобильного телефона - некоторые подозревают, что педофил мог использовать устройство, чтобы его малолетние жертвы не смогли по телефону позвать на помощь. А когда в 2010-м полиция пресекла незаконную деятельность онлайн-порностудии в Горишних Плавнях, Валентин якобы хвастался, что именно он устанавливал в ней оборудование. А избежал уголовной ответственности, "потому что очень хитрый".

В Горишних Плавнях многие относились к Валентину как к человеку со странностями. Но списывали на то, что он творческий - якобы снимает клипы, работает на телепроектах в Киеве. В соцсетях выкладывал селфи со съемок и с разными знаменитостями.

Однако, как утверждают уже киевские знакомые, все это большой обман. Мужчина просто подходил к звездам как один из поклонников и просил фото. Знаменитости, которые уже привыкли к такому, соглашались. Но Валентин потом показывал эти фотографии маленьким девочкам и говорил, что поможет им попасть на ТВ. Таким образом даже возил девушек в Киев, а под вымышленными предлогами оставался с ними наедине. Некоторые собеседники утверждают, что тогда мужчина совершал с несовершеннолетними развратные действия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Оставил окровавленную в кустах" - педофил-рецидивист изнасиловал 10-летнюю девочку

Кроме того, Василенко фотографировал 11-12-летних девочек во взрослых фотосессиях. Многие об этом знали, но не предавали огласке. Родители девочек не обращались в полицию, как и другие пострадавшие. Большинство боялись огласки и что это скажется на детях - "ведь город маленький".

Это одна из главных причин, почему "любитель детей" долгие годы оставался безнаказанным, а попался уже на изнасиловании в Сумах.

В субботу 1 августа к участковому офицеру полиции обратилась жительница Сумского района. Сообщила, что ее 9-летняя дочь встречалась со взрослым мужчиной, который совершал с ней недопустимые действия. Девочка познакомилась с мужчиной в соцсети, после нескольких дней переписки они договорились о встрече. Мужчина настаивал, чтобы девочка ничего не рассказывала родителям. В пятницу 31 июля мужчина приехал за девочкой на собственном авто и пообещал сводить в Макдональдс, вместо этого отвез на съемную квартиру, где изнасиловал. После этого мужчина продолжил писать девочке, договариваясь о следующей встрече, на которую просил привести подружку. Эта переписка происходила под контролем правоохранительных органов, которые оперативно установили личность мужчины и 2 августа при участии роты особого назначения задержали его в Полтавской области. Правоохранители сообщили, что 31-летний мужчина - "известный фотограф" из Полтавщины. Пользователи соцсетей назвали его имя - Валентин Василенко.