Зарабатывал шантажом и детским порно: появились подробности о задержанном фотографе-педофиле

 
Ексклюзивы
1/5
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 162
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 2007
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1080
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18612
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3699
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 918
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6894
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 990
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 837
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 621
Фото
Все фото
8
5
4
3
3
Звездного фотографа обвиняют в педофилии
Звездного фотографа обвиняют в педофилии
Ликвидация полтавского террориста: как вышли на подозреваемого
Ликвидация полтавского террориста: как вышли на подозреваемого
Убийство криминального авторитета под Пирятином оказалось постановкой
Убийство криминального авторитета под Пирятином оказалось постановкой
Расстрел элитного Mercedes на трассе: что рассказали в полиции
Расстрел элитного Mercedes на трассе: что рассказали в полиции
На трассе расстреляли элитный Mercedes. Есть жертва
На трассе расстреляли элитный Mercedes. Есть жертва
Видео
Все видео
20-тонный грузовик с нефтью слетел с дороги
20-тонный грузовик с нефтью слетел с дороги
Выстрел и взрыв: появилось видео ликвидации полтавского террориста
Выстрел и взрыв: появилось видео ликвидации полтавского террориста
Расстрел Mercedes на трассе: назвали имя убитого и показали фото
Расстрел Mercedes на трассе: назвали имя убитого и показали фото
Пьяная пара занималась сексом на глазах у полиции и прохожих (18+)
Пьяная пара занималась сексом на глазах у полиции и прохожих (18+)
От грузовика на полном ходу оторвалась цистерна с газом: момент попал на видео
От грузовика на полном ходу оторвалась цистерна с газом: момент попал на видео
Интервью
1/5
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 162
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 927
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 693
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 2007
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6894
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 августа 2020
Просмотров: 342
Голос перепілки
Вночі вийшов з хати. Світили тільки зорі, без місяця. Стояв і слухав прохолодно-переливчасті співи цвіркунів. І враз на тій самій ноті, до них ...
пятница, 07 августа 2020 11:57

Зарабатывал шантажом и детским порно: появились подробности о задержанном фотографе-педофиле

  Комментировать
Зарабатывал шантажом и детским порно: появились подробности о задержанном фотографе-педофиле
В СМИ появились подробности личной жизни задержанного за изнасилование ребенка 31-летнего Валентина Василенко. Фото: facebook.com/valvas.pro

После громкого задержания жителя Полтавщины Валентина Василенко по подозрению в изнасиловании 9-летней девочки, в СМИ стали появляться подробности его личной жизни.

Одна из его сверстниц рассказала журналистам сайта OBOZREVATEL, что парень еще с подросткового возраста увлекается фотографией, и с тех пор за ним замечали "странные вещи".

Оксана (имя изменено) также живет в городе Горишни Плавни Полтавской области с населением около 50 тыс. человек. По ее словам, многие очень хорошо знают 31-летнего "фотографа" Валентина.

Оксана рассказала журналистам, что с 14 лет Валентин начал устраивать фотосессии и делал довольно удачные кадры. Затем некоторое время бесплатно работал на городских мероприятиях, лишь бы его приглашали - очевидно, заводил "нужные" знакомства с власть предержащими..

Также сверстники обращали внимание, что 18-летний Валентин встречался с несовершеннолетними девушками.

"Когда ему было 20, его новым девушкам - 14, когда ему исполнилось 25, а им - 13. Мы обращали внимание, это уже бросалось в глаза", - рассказала Оксана.

Все избранницы были похожи между собой: маленькие, худенькие, с короткими стрижками, похожие на мальчиков. Сначала знакомые думали, что Василенко гей, а с девушками встречается для прикрытия - за ним заметили манерность и какую-то "слащавость".

Кроме фотографирования, Василенко предлагал свои услуги по обслуживанию компьютеров. Как выяснилось, имел скрытые мотивы. Другие знакомые рассказали, что под видом "чистки компьютера" или установки антивируса Василенко искал и скачивал компрометирующие материалы и под угрозой обнародования требовал у жертв деньги. Люди решали "тихо" - в маленьком городе никто не хотел афишировать такие ситуации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новый и. о. руководителя Национального института рака обратился в милицию из-за угроз и шантажа

Сам Валентин рассказывал всем, что зарабатывает на жизнь благодаря собственной компании в Доминикане, которая в месяц приносит ему доход в минимум $7 тыс. Таким образом устроил еще одну махинацию.

"Он привез в Доминикану группу людей. До того обещал им, что трудоустроит, а получилось, что собрал с них деньги, привез и растворился. Ребятам предлагал работу фотографом, девушкам - делать маникюр. Подбирал людей, скажем так, наивных и тихих - тех , кто не устроит потом скандал. Когда выяснялось, что никакой работы нет, Валентин говорил, что ничего не обещал. Мол, привезти в Доминикану - привез, а дальше его не касается. Некоторое время прятался от всех. Периодически закрывал свои соцсети, а когда страсти утихали, снова открывал. Насколько я знаю, никто не обращался в полицию, так как доказать очень трудно. Никакого договора никто не подписывал", - рассказал журналистам один из пострадавших.

Хотя Василенко мало рассказывал о своей семье, любил похвастаться, говорят знакомые. Как-то хвастался, что имеет глушитель сигнала мобильного телефона - некоторые подозревают, что педофил мог использовать устройство, чтобы его малолетние жертвы не смогли по телефону позвать на помощь. А когда в 2010-м полиция пресекла незаконную деятельность онлайн-порностудии в Горишних Плавнях, Валентин якобы хвастался, что именно он устанавливал в ней оборудование. А избежал уголовной ответственности, "потому что очень хитрый".

В Горишних Плавнях многие относились к Валентину как к человеку со странностями. Но списывали на то, что он творческий - якобы снимает клипы, работает на телепроектах в Киеве. В соцсетях выкладывал селфи со съемок и с разными знаменитостями.

Однако, как утверждают уже киевские знакомые, все это большой обман. Мужчина просто подходил к звездам как один из поклонников и просил фото. Знаменитости, которые уже привыкли к такому, соглашались. Но Валентин потом показывал эти фотографии маленьким девочкам и говорил, что поможет им попасть на ТВ. Таким образом даже возил девушек в Киев, а под вымышленными предлогами оставался с ними наедине. Некоторые собеседники утверждают, что тогда мужчина совершал с несовершеннолетними развратные действия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Оставил окровавленную в кустах" - педофил-рецидивист изнасиловал 10-летнюю девочку

Кроме того, Василенко фотографировал 11-12-летних девочек во взрослых фотосессиях. Многие об этом знали, но не предавали огласке. Родители девочек не обращались в полицию, как и другие пострадавшие. Большинство боялись огласки и что это скажется на детях - "ведь город маленький".

Это одна из главных причин, почему "любитель детей" долгие годы оставался безнаказанным, а попался уже на изнасиловании в Сумах.

В субботу 1 августа к участковому офицеру полиции обратилась жительница Сумского района. Сообщила, что ее 9-летняя дочь встречалась со взрослым мужчиной, который совершал с ней недопустимые действия. Девочка познакомилась с мужчиной в соцсети, после нескольких дней переписки они договорились о встрече. Мужчина настаивал, чтобы девочка ничего не рассказывала родителям.

В пятницу 31 июля мужчина приехал за девочкой на собственном авто и пообещал сводить в Макдональдс, вместо этого отвез на съемную квартиру, где изнасиловал. После этого мужчина продолжил писать девочке, договариваясь о следующей встрече, на которую просил привести подружку.

Эта переписка происходила под контролем правоохранительных органов, которые оперативно установили личность мужчины и 2 августа при участии роты особого назначения задержали его в Полтавской области. Правоохранители сообщили, что 31-летний мужчина - "известный фотограф" из Полтавщины. Пользователи соцсетей назвали его имя - Валентин Василенко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зарабатывал шантажом и детским порно: появились подробности о задержанном фотографе-педофиле». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
августа

Священники начали в церквях пить пиво вместо вина

День пива: сколько литров в год выпивают украинцы

Без права на пищу: генсек подписал смертельный закон

Самое читаемое
Каменских ошеломляет сексуальной фигурой в откровенном купальнике
Каменских ошеломляет сексуальной фигурой в откровенном купальнике
6
 Просмотров: 8118
Трогательные фото, которые опровергли популярный миф о котах
Трогательные фото, которые опровергли популярный миф о котах
18
 Просмотров: 7740
&quot;Попросите Зеленского, чтобы больше к нам не приезжал&quot;
"Попросите Зеленского, чтобы больше к нам не приезжал" Просмотров: 7092
Горы драгоценной посуды и вина - под немецким кафе нашли &quot;капсулу времени&quot;
Горы драгоценной посуды и вина - под немецким кафе нашли "капсулу времени"
5
 Просмотров: 5508
Разыскивают насильника с татуировкой на лбу в ​​виде двух точек: показали фото
Разыскивают насильника с татуировкой на лбу в ​​виде двух точек: показали фото Просмотров: 4635
Полтава
Звездного фотографа обвиняют в педофилии
Звездного фотографа обвиняют в педофилии
8
 Просмотров: 2961
Из полиции увольняют полковника, который был заложником "полтавского террориста"
Из полиции увольняют полковника, который был заложником "полтавского террориста" Просмотров: 4401
20-тонный грузовик с нефтью слетел с дороги
20-тонный грузовик с нефтью слетел с дороги
 Просмотров: 513
Ликвидация полтавского террориста: как вышли на подозреваемого
Ликвидация полтавского террориста: как вышли на подозреваемого
5
 Просмотров: 4320
Выстрел и взрыв: появилось видео ликвидации полтавского террориста
Выстрел и взрыв: появилось видео ликвидации полтавского террориста
 Просмотров: 2691
Больше всего комментируют
10
Партия "Слуга народа" планирует создать коалицию с ОПЗЖ - СМИ
3
Исполнение гимна в столичных школах может иметь неожиданные последствия
2
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2
На Коломойского завели дело за "отмывание денег" Приватбанка
1
Кличко сойдется с Пальчевским в борьбе за Киев
Голосов: 614
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua