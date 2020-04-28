Новый и.о. руководителя Национального института рака обратился в милицию из-за угроз и шантажа

И.о. руководителя Национального института рака Александр Яцына: "Моя цель на посту - навести порядок, ликвидировать коррупционные схемы". Фото: Клиника Verum expert

Александр Яцына, который неделю назад был назначен на должность исполняющего обязанности руководителя Национального института рака после отстранения предыдущей руководительницы Елены Колесник, инициировал внутренний аудит заведения. По предварительно полученной информации уже выявлено многомиллионные коррупционные схемы старой команды.

"Люди, причастные к этим схемам, опасаются обнародования информации. По моим данным, уже готовятся провокации и информационные атаки против меня и моей команды. Мы уже получаем угрозы. Уже есть попытки давления в принятии решений, которые противоречат интересам развития института", - написал Александр Яцына на своей странице в Facebook и пообещал по завершении аудита обнародовать его результаты с суммами и фамилиями.

И.о. руководителя Национального института рака уже обратился в правоохранительные органы. СБУ и прокуратура проводят проверку. Каждому недостоверному факту будет дана правовая оценка.

"Моя цель на посту исполняющего обязанности руководителя Национального института рака - навести порядок, ликвидировать коррупционные схемы и сделать образцовое научно-медицинское учреждение страны, которое должно стать национальной гордостью и авторитетным лечебным центром Восточной Европы", - отметил Яцына.