Занял три стены 16-этажки: нарисовали самый большой в Украине мурал

В Харькове открыли крупнейший в Украине мурал-триптих. Его нарисовали на трех стенах 16-этажного дома.

Рекорд занесли в Национальный реестр рекордов Украины, сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

Автор: city.kharkov.ua

Фиксацией рекорда занимались профессиональные геодезисты. Общая площадь стрит-арта составляет 1375,74 кв. м. Рисовали три недели, роспись художники выполняли на высоте 48 м. На панно изображены пять маленьких китов и один большой (касатка).

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"Кит - это символ природной силы. Можно провести аналогию с тем, что наш город тоже большой и мощный, город-миллионник, поэтому захотелось создать масштабную и яркую работу, которая поднимет настроение и будет интересна жителям и гостям города", - рассказала одна из авторов триптиха, художница Анастасия Худякова.

Мурал создали в рамках программы "Общественный бюджет города Харькова" на 2019.

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