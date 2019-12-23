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понедельник, 23 декабря 2019 10:22

Занял три стены 16-этажки: нарисовали самый большой в Украине мурал

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В Харькове открыли крупнейший в Украине мурал-триптих. Его нарисовали на трех стенах 16-этажного дома.

Рекорд занесли в Национальный реестр рекордов Украины, сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

Автор: city.kharkov.ua
 

Фиксацией рекорда занимались профессиональные геодезисты. Общая площадь стрит-арта составляет 1375,74 кв. м. Рисовали три недели, роспись художники выполняли на высоте 48 м. На панно изображены пять маленьких китов и один большой (касатка).

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"Кит - это символ природной силы. Можно провести аналогию с тем, что наш город тоже большой и мощный, город-миллионник, поэтому захотелось создать масштабную и яркую работу, которая поднимет настроение и будет интересна жителям и гостям города", - рассказала одна из авторов триптиха, художница Анастасия Худякова.

Мурал создали в рамках программы "Общественный бюджет города Харькова" на 2019.

Винницкая елка установила национальный рекорд как самая высокая металлоконструкция, вращающейся вокруг своей оси. Ее высота 29 метров.

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