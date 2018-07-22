Закупают хлор в Румынии: удалось побороть "водный колапс"

В Днепре работают все водоочистные станции. Фото: "Днепр Час"

В Днепре стабилизировалась ситуация с поставками жидкого хлора. Все водоканалы работают в штатном режиме без ограничения подачи воды.

"АО "Днепроазот" возобновляет работу хлорной группы цехов, в ближайшее время ожидается выпуск первой продукции. У предприятий водопроводно-канализационного хозяйства появилась возможность покупать жидкий хлор в Румынии и Венгрии по низким ценам, но есть потребность в дополнительном проработке вопросов доставки", - сообщили в ассоциации "Укрводоканалэкология".

В компании отметили, что обеспеченность жидким хлором удовлетворительная и достаточная для качественного и бесперебойного водоснабжения.

Держпродспоживслужба вместе со специалистами водоканалов ведет проверку на местах с отбором проб воды и дополнительным контролем за качеством.

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Глава Минрегионстроя Геннадий Зубко отметил, что Харьков получил жидкий хлор из Румынии в контейнерах.

"Ждем публичной информации на сайтах водоканалов о качестве воды в водопроводных сетях с целью избежания инсинуаций", - добавил Зубко.

Мегаполис Днепр и несколько соседних городов уже сегодня могут остаться без водоснабжения. Местное предприятие "Аульский водопровод" исчерпало запасы хлора для обработки воды.