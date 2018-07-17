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вторник, 17 июля 2018 08:09

Через час украинский мегаполис может остаться без воды

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Через час украинский мегаполис может остаться без воды
В Днепре нет хлора для очистки питьевой воды. Мегаполис и несколько соседних городов могут остаться без водоснабжения. Фото: Український інтерес

Мегаполис Днепр и несколько соседних городов уже сегодня могут остаться без водоснабжения. Местное предприятие "Аульский водопровод" исчерпало запасы хлора для обработки воды.

Если ситуация не изменится, с 9 утра 17 июля воду перестанут поставлять в Днепр, Каменское, Верхнеднепровск и ближайшие населенные пункты Днепровского, Криничанского и Верхнеднепровского районов, сообщает "Сегодня".

"На предприятии сложилась чрезвычайная ситуация. В связи с отсутствием поставок жидкого хлора от ООО "Аульская хлоропереливная станция", которая не в состоянии выполнять условия договора поставки вследствие остановки производства на AT "Днепроазот", на предприятии остался запас хлора до 9:00 17 июля 2018 года", - заявили в "Аульском водопроводе".

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В Виннице стоимость воды хотят поднять вдвое. Куб воды вместе с водоотведением будет стоить 25 грн. Повышение объясняют ростом тарифов на енергоносители, на отопление, реагенты, горюче-смазочные материалы, рост минимальных гарантий в оплате труда и тому подобное. Жители города массово возмущаются в соцсетях.

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