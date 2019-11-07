Закрыли 80% крупнейшей свалки в Полтавской области

80% крупнейшего свалки Полтавщины перекрыли землей. Фото: zmist.pl

80% крупнейшего свалки в Полтавской области, которое находится в селе Макуховка, засыпали землей.

Ближайшие два года туда мусор свозить не будут, рассказал Gazeta.ua начальник "Коммунального автотранспортного предприятия 1628" Тарас Бойко.

"Так должно быть по технологическому процессу. 20% оставили рабочими. Туда сейчас свозится мусор. Перекрытия оставшейся площади планируем где-то за два года. Присыпали 80% от общей площади. Трактор в 17 тонн все немного утрамбовывает. Дождь помогает земли заполнить дыры между мусором и прекращается приток кислорода ", - рассказал Бойко.

Также добавил, что почва привозили организации, занимающиеся строительством и копают под фундамент.

Свозить мусор на перекрытую часть свалки начнут не раньше чем через два года. За это время будет происходить процесс разложения, то перегнеет, а то будет перерабатываться.

Также власти планируют закупить сортировочную линию и измельчитель к ней, однако конкретные даты не называют.

"То есть пластик, железо и т.д. будут отбираться на переработку, а другие отходы, такие как строительный мусор, пакеты или дерево - измельчаться. Пропускная способность до 50 тонн в час. Это все будет перебиваться, как в мясорубке и создаваться материал для пересыпки. То есть скорее будет разлагаться и уменьшит объем мусора ", - отметил руководитель КАТП 1628 На это нужно выделить из бюджета около 30 млн. грн.

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Сама ж свалка не перекрывалась с самого своего создания, в соответствующих документах указано, что с 1954 года.

Очевидцы Голода 1932-1933 годов рассказывали, что тела умерших на улицах Полтавы свозили под город в село Макуховка на братскую могилу. Позже на том месте разместилась свалка.