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среда, 02 октября 2019 17:14

Заболел живот, врачи долго не оперировали - в Миргородской больнице скончалась 14-летняя девушка
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Автор: Facebook
  14-летняя Алена Пупко умерла 27 сентября во реанимационном отделении Миргородской районной больницы
14-летняя Алена Пупко умерла 27 сентября во реанимационном отделении Миргородской районной больницы

27 сентября в реанимационном отделении Миргородской районной больници после операции умерла 14-летняя Алена Пупко. Родные убеждены, что к смерти привела халатность врачей.

Как и почему девушка попала в больницу и что происходило после ее смерти Gazeta.ua рассказал родной дядя Алёны Иван Пупко.

Родители Алены Василий и Людмила Пупко разведены. Девушка жила с матерью, младшим братом, дедом и бабой в селе Савинцы Миргородского района.
26 сентября после школы Алена вернулась домой, сделала уроки и пошла на репетицию в местный дом культуры. Там она занималась танцами, а также была ведущей различных программ. Придя домой пожаловалась родным на боль в низу живота и тошноту. Родные дали лекарства, однако на утро повезли машиной в больницу, потому что боль усилилась. Девушку осмотрели гинеколог и хирург, назначили необходимые лабораторные анализы и держали ее до вечера. На операцию хирурги взяли с диагнозом острый аппендицит в 18.30, оперировали около двух часов. После отправили в реанимационное отделение, где девушка умерла того же позднего вечера.

Автор: Facebook
 

Родственники и родные убеждены, что ребенка не стало из-за халатности врачей. В тот же день подписали в полиции документ, что не имеют претензий к медикам. Ведь в противном случае не был бы привезенный из Полтавы в выходной день судмедэксперт, а похороны перенесли бы на вторник 1 октября, написал на своей странице в Facebook Юрий Климченко, директор коммунального стадиона в Лубнах "Центральный", где работает отец умершей Василий.

"В свидетельстве о смерти судмедэксперт Василов В. М. написал, что причиной является "эндотоксических шок. Острый аппендицит с перитонеальный абсцессом", - отметил тот.

Автор: Facebook
  14-летняя Алена Пупко умерла 27 сентября во реанимационном отделении Миргородской районной больницы
14-летняя Алена Пупко умерла 27 сентября во реанимационном отделении Миргородской районной больницы

Вместе с ними работает и старший брат Василия Иван Пупко. Мужчина говорит, что отец с девушкой виделся редко, однако платил алименты. О смерти племянницы узнал от невестки.

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"Позвонила мне Люда, мама Аленки, в 23:30 27 числа и говорит:" Такое случилось горе, Алёночки нету. Умерла в 11 вечера ". Сразу не поверил. Люда не знала, как сказать родственникам о смерти. Васю я взял на себя, - объясняет по телефону Иван Николаевич. - Люда рассказывала, что в пятницу утром Алену отвезли машиной на прием к врачу с болями в животе. Там делали обследование и кровь брали, вызвали гинеколога, потому что ее тошнило и температура была. Затем направили в больницу, чтобы сделать УЗИ, однако оно уже не работало. Поехали искать часный медкабинет по Миргороду. Повсюду Алена ходила сама. В 18:30 ее забрали на операцию ", - пояснил мужчина.

В морг дядя Алены приехал около 10 часов следующего дня. Там были работники полиции, которые принимали показания у отца и матери.

"Потом перезвонили на телефон Люды и сказали, что надо приехать в полицию, если хотят побыстрее забрать тело. Там и написали, что не имеют претензий к врачам. Им даже выписку из карточки не дали: вес, что делали, что вводили, сколько и тому подобное. Свидетельство о смерти привез эксперт из Полтавы. На нем даже времени смерти нет ", - отметил Иван Пупко.

Руководитель отца Алены Пупко Юрий Климченко проработал 25 лет врачом в скорой. Мужчина убежден, что причиной смерти стал аппендицит, который осложнился перитонитом (воспалением брюшной полости).

"К медикам много вопросов. Врачи же друг-друга будут прикрывать. И никто не понесет наказания. Мне интересно, что делали хирурги с пол-второго до пол-седьмого? Уже все анализы были готовы, утром их сдала. Чего они тянули ?, - возмущается мужчина. - Она не сразу умерла. Операция была в 17:30. Пусть шла час-два. Умерла в 11 вечера. Это время пролежала в реанимации. Может капельницу не доставили, или организм слабый был ", - рассказал по телефону Юрий Климченко.

Главный врач коммунального некоммерческого предприятия "Миргородская районная больница" Ярослав Будный отказался от каких-либо комментариев, пока не получат заключение от патологоанатома.

"Когда точно оно будет - неизвестно. Может через неделю ", - отметил Будный.

Елену Пупко похоронили 28 сентября в селе Савинцы, где она и жила. На прощание с девушкой собралось около 300 человек. На лечение и на похороны дочери у родителей ушло долговых 21000 гривен.

Автор: Facebook
  28 сентября Алену Пупко похоронили на кладбище в селе Савинцы Миргородского района
28 сентября Алену Пупко похоронили на кладбище в селе Савинцы Миргородского района

В Мариуполе у заброшенной 9-этажного здания нашли тело 14-летней девушки.

Автор: Светлана БОНДАРЕВА
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