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суббота, 11 мая 2019 03:28

За вход на фестиваль будут рассчитываться пластиковыми крышечками

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За вход на фестиваль будут рассчитываться пластиковыми крышечками
На "Празднике Неба" привлекут внимание к экологическим проблемам. Фото: galka.if.ua

В селах Одаив и Исаков Тлумацкого района Ивано-Франковской области 11 мая начнется "Праздник Неба".

На событие можно будет попасть за три крышки от бутылок ПЭТ - об этом сообщил соорганизатор "Праздника Неба" Михаил Ковтун в группе "Тлумаччина туристическая" в Facebook.

"Мы решили сделать платный вход на территорию Праздника Неба - 3 пластиковые крышечки от ПЭТ-бутылок. Собранные на Празднике крышечки не попадут в окружающую среду, а будут переданы на переработку и, возможно, кому-то это поможет. На это мы надеемся ", - написал Ковтун.

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Он отметил, что на "Празднике Неба" привлекут внимание к экологическим проблемам. В частности, проблемы засорения лесов и рек, сжигание сухой травы и листьев, сортировка мусора, строительства Верхнеднестровского каскада ГЭС и других.

В программе мероприятия - соревнования по авиамоделированию и ракетомоделированию, парапланерного и дельтапланерного спорта, конкурс на дальность полета бумажного самолетика для всех желающих, полеты на парапланах с инструкторами и прочее. В случае ухудшения погодных условий организаторы планируют провести "Праздник Неба" на дельтадроме, что в селе Исаков и обещают не менять программу.

А в воскресенье гости "Праздника Неба" смогут насладиться изделиями Ассоциации виноградарей Прикарпатья и вкусными блюдами приготовленными на огне.

Уникальным подарком для жителей Ивано-Франковска стала скульптура в воздухе, которую кузнецы начали изготавливать еще в 2018 году. Кованую композицию "Мои птицы" установили в центре города.

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