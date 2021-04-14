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среда, 14 апреля 2021 16:47

За пост мэра Харькова будут бороться Добкин, Терехов и Светличная – эксперт

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За пост мэра Харькова будут бороться Добкин, Терехов и Светличная – эксперт
Политолог Алексей Голобуцкий объяснил, кто может подвинуть Терехова на выборах мэра Харькова. Фото: Слово і Діло

Основными претендентами на должность мэра Харькова на внеочередных выборах, которые состоятся 31 октября, являются Михаил Добкин, Игорь Терехов и Юлия Светличная

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал политолог Алексей Голобуцкий.

По его словам, на данный момент расклады по выборам в Харькове "ориентировочно выглядят так: есть три наиболее вероятных претендента: Добкин, Терехов и Светличная, – и есть те, кто скорее подключится к кампании не для победы, а для "разогрева "собственных рейтингов".

Пока, по мнению Голобуцкого, наиболее сильным претендентом выглядит Добкин: "У него 100% узнаваемость, статус преемника Кернеса, давно составлен большой ядерный электорат, медийный ресурс с доступом к всеукраинским СМИ".

"Однако есть еще Терехов – и. о. мэра, секретарь Харьковского горсовета. Который старательно формирует публичный образ серьезного политика и также позиционирует себя как преемник Кернеса. Стартовая позиция "исполняющий обязанности" теоретически является идеальным стартом и почти гарантией получения должности, но не в случае Терехова. Он сильно уступает по всем статьям Добкину. А есть еще экс-глава ХОГА, а теперь нардеп Юлия Светличная. Она умеет всегда очень активно и качественно работать в избирательных кампаниях", – отметил эксперт.

Он также считает, что 78% на довыборах в Верховную Раду и прохождение именного блока почти во все местные советы Харьковской области – это мощный результат для Светличной.

"Если добавить неплохую медийную подушку, высокую узнаваемость и наличие ядерного электората – как минимум, Терехова подвинуть Светличной будет не сложно. В Харькове есть значительная доля электората, который не определился, но десятилетиями знакомых лиц видеть в мерах не хочет. Вопрос только один: как она видит свои политические планы и входят ли сюда планы баллотироваться на пост мэра Харькова", – заявил Голобуцкий.

В целом, считает эксперт, это и есть "основные претенденты на пост мэра Харькова, между которыми и будет происходить борьба в ходе избирательной кампании. Да, еще есть "вторая линия ": может подключиться тот же Мураев, напомнить о себе Фельдман, партия власти наверняка выдвинет очередного шоумена, ОПЗЖ наконец-то определится с кандидатом ... Но это в любом случае будет бэкграунд к соревнованию главных претендентов".

Напомним, внеочередные выборы харьковского городского головы состоятся 31 октября 2021 года. Эти выборы должны были состояться еще в марте, поскольку Геннадий Кернес, возглавлявший Харьков последние 10 лет, скончался 17 декабря 2020 года. Однако из-за проволочек с подачей документов от Харьковского горсовета в Верховную Раду выборы не успели назначить в срок. По мнению многих экспертов, Терехов сознательно оттянул выборы на осень, чтобы успеть нарастить себе рейтинг.

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