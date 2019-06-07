За год убивали двух-трех человек: во Львове презентовали шпионский детектив времен Австрии

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Украинский писатель Богдан Коломийчук представил во Львове новый детективный роман "Готель " Велика Пруссія ".

Книга рассказывает о жизни львовского комиссара Адама Вистовича и дело, которое он собирается расследовать. События происходят в 1905 году. Расследование приводит Вистовича в Пруссию, где при странных обстоятельствах в разных городах происходят убийства.

Автор также описал в книге много моментов из жизни древнего Львова и развенчал мифы о Австрийской империи.

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"Чтобы воссоздать атмосферу Львова австрийских времен я работал в архивах - объясняет Богдан Коломийчук. - Был поражен, что многое с тех пор не изменилось. Например, мне приходилось находить заметки в тогдашних газетах о том, что львовяне жалуются на трамвай или на то, что на одной из улиц неровная брусчатка. Сейчас, зайдя на Горячую линию города можно увидеть идентичны жалобы. Еще статистика в те годы говорила о том, что в год убивали 2-3 человек. Больше было масштабных краж, преимущественно в книжних магазинах. Выносили книги, а не кассу. На сегодня эта ситуация выглядит фантастической. Мой герой забрал от меня привычку курить. Я долго пытался бросить. Поэтому вместо меня в романе курит он ".

Книгу издали в Видавництві Старого Лева.

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