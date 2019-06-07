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пятница, 07 июня 2019 23:12

За год убивали двух-трех человек: во Львове презентовали шпионский детектив времен Австрии
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Писатель Богдан Коломийчук рассказывает о новой книге
Фото: Оксана Княжик
Книга рассказывает о жизни львовского комиссара Адама Вистовича
Модератором события выступила библиотекарь Татьяна Пилипец
На презентации били друзья, знакомые и поклонники автора
Автор также описал в книге много моментов из жизни древнего Львова

Украинский писатель Богдан Коломийчук представил во Львове новый детективный роман "Готель " Велика Пруссія ".

Книга рассказывает о жизни львовского комиссара Адама Вистовича и дело, которое он собирается расследовать. События происходят в 1905 году. Расследование приводит Вистовича в Пруссию, где при странных обстоятельствах в разных городах происходят убийства.

Автор также описал в книге много моментов из жизни древнего Львова и развенчал мифы о Австрийской империи.

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"Чтобы воссоздать атмосферу Львова австрийских времен я работал в архивах - объясняет Богдан Коломийчук. - Был поражен, что многое с тех пор не изменилось. Например, мне приходилось находить заметки в тогдашних газетах о том, что львовяне жалуются на трамвай или на то, что на одной из улиц неровная брусчатка. Сейчас, зайдя на Горячую линию города можно увидеть идентичны жалобы. Еще статистика в те годы говорила о том, что в год убивали 2-3 человек. Больше было масштабных краж, преимущественно в книжних магазинах. Выносили книги, а не кассу. На сегодня эта ситуация выглядит фантастической. Мой герой забрал от меня привычку курить. Я долго пытался бросить. Поэтому вместо меня в романе курит он ".

Книгу издали в Видавництві Старого Лева.

Писатель и литературовед Владимир Панченко презентовал свою новую книгу "Литературный ландшафт Украины. ХХ век". Это интерпретации знаковых произведений, полемика, интересные и драматические истории, мемуарные сюжеты.

Автор: Оксана Княжик
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Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
  • Ваш вариант в комментариях
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