За чашкой кофе: прошли музыкальные джазовые завтраки

22 сентября, в центре Винницы, прошли джазовые завтраки. Мероприятие состоялось в ресторане Mont Blanc.

Такие завтраки проводятся уже в 23-й раз на фестивале "Vinnytsia JazzFest". В этом году он получил лозунг "блестящий". В течение 20-22 сентября выступят известные звезды мирового джаза из восьми стран мира.

За чашечкой кофе или чая, можно было лично пообщаться с известными музыкантами из Кубы, Польши, Австрии, Ямайки, Южно-Африканской Республики и Израиля.

"Уникальная возможность пообщаться с мировыми джазменами возможна только здесь. Посещаю такие мероприятия не впервые. В непринужденной атмосфере можно понаблюдать за гениальными виртуозами музыки. После таких концертов появляется настроение на несколько дней вперед", - говорит Gazeta.ua Татьяна.

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Джазовый фестиваль Koktebel Jazz Festival в этом году прошел на киевском Трухановом острове 6-8 сентября. До этого событие происходило на берегу Черного моря в крымском городе Коктебель. В прошлом году провели в Черноморске. Организаторы назвали формат события "творческой дачей". Отмечают, что уже со следующего года фестиваль снова будет проводиться на берегу Черного моря. Пока неизвестно, в каком городе.