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вторник, 03 декабря 2019 10:20

Высокое пламя и взрывы: возле железнодорожного вокзала горит большой склад
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В Полтаве произошел пожар производственных помещений на площади более 1,5 кв. км.
Фото: pl.dsns.gov.ua
В Полтаве произошел пожар производственных помещений на площади более 1,5 кв. км.
В Полтаве произошел пожар производственных помещений на площади более 1,5 кв. км.
В Полтаве произошел пожар производственных помещений на площади более 1,5 кв. км.
В Полтаве произошел пожар производственных помещений на площади более 1,5 кв. км.

В Полтаве утром 3 декабря произошел крупный пожар в складских помещениях.

Об этом Gazeta.ua рассказала пресс-секретарь ГУ ДСНС в Полтавской области Светлана Рыбалко.

Загорелось на территории предприятия "Полтавтрансбуд" рядом с путями Южного железнодорожного вокзала в Полтаве. О пожаре в 5:15 сообщили работники предприятия.

"На открытой территории возле одноэтажного складского помещения лежала готовая продукция - изделия из пенопласта. Они горели на площади 800 кв. М. Спасатели не могли сразу приступить к тушению помещения, потому что оно находилось под напряжением. Когда энергетики отключили электроснабжение, пожарные приступили к ликвидации пожара . Очень большая площадь - почти полторы тысячи квадратных метров. Очень большое задымление и много копоти ", - рассказала Светлана Рыбалко.

Внутри помещения находились бочки с неизвестным горючей жидкостью. Вероятно, именно они стали причиной двух мощных взрывов в пламени. Вследствие очень высокой температуры горения отошла и грозит обвалом стена здания.

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Пожар на площади 1,5 кв. км. локализовали в 7:40. Продолжают ликвидации. Спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания. Все вокруг пожара покрыто копотью.

Пострадавших и жертв нет.

К тушению привлекли 42 человека личного состава ДСНС и 12 единиц техники. Также задействовали пожарный поезд, которым подвозили резервуары с водой.

Руководство на месте тушения взял на себя лично начальник Главного управления ДСНС Украины в Полтавской области Владимир Салогуб.

2 декабря около 7.00 в Киеве на просп. Юрия Гагарина, 9а произошел пожар. Горело 2-этажное здание детского сада №554. В огне погиб мужчина.

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Дата
03
декабря

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