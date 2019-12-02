В Киеве горел детский сад: есть жертвы

Фото: kiev.informator.ua

2 декабря около 7.00 в Киеве на просп. Юрия Гагарина, 9а произошел пожар. Горело 2-этажное здание детского сада №554.

В огне погиб человек, пишет Информатор.

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Возгорание возникло в одной из комнат на 1-м этаже. Там и нашли тело мужчины. Выяснилось, он работал охранником.

Что именно стало причиной возгорания и подробности выяснять правоохранители.

В Киеве спасатели ликвидировали пожар в детском саду на ул. Николая Кравченко, 20 в Шевченковском районе. Возгорание возникло на первом этаже в кабинете директора на площади 1 кв. м. В результате повреждена оргтехника, закопчены стены и потолок.