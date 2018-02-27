Выросли цены на овощи

Цена на картофель может снизиться после потепления. Фото: politeka.net

Стоимость овощей "борщевого набора" на Львовщине возросла из-за резкого похолодания.

Больше всего подорожал картофель - на 40%, от 3,5 грн до 5 грн за килограмм, - об этом пишет ZAXID.NET.

"По состоянию на 27 февраля, средняя цена на картофель уже составляет 5 грн за килограмм. Это цена за мелкий опт, то есть закупка от нескольких мешков ", - пояснила руководитель информационного центра" Инфо-Шувар " Татьяна Гетьман.

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Много картофеля на рынке продают мелкие фермеры, которые в мороз не хотят открывать свои хранилища и транспортировать овощи, которые могут просто перемерзнуть и испортиться. Для транспортировки в такую ​​погоду нужны специальные авто, а для продажи картофеля - теплые цеха.

Далее в рейтинге подорожания эксперты отметили капусту, которая с начала недели выросла в цене почти на 22% и сейчас стоит в пределах 5-6 грн/кг. На 18% подорожала также и морковь в ценовой отметки 5-8 грн/кг. До отметки 4-5 грн/кг, то есть почти на 13%, подорожал с начала недели лук.

Килограмм капусты как в Польше, так и в Украине стоит 3 грн. А лук на украинском оптовом рынке в среднем продают по 3 грн/кг. На польском - 4 грн/кг. Таким образом, лук подешевел на рынке "Столичный" на 50 коп., а на варшавском - на 41 коп.