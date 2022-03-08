Враг снова обстрелял Ахтырку

В ночь на 8 марта российский оккупант обстрелял город Ахтырка Сумской области.
Город в огне после обстрела сообщают телеграмм-каналы.
Оккупанты стреляют по мирным жителям и уничтожают их дома.
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Появилось видео.
"После 23 часов на город и район российские вражеские самолеты сбросили авиабомбы. Попадание в жилые кварталы города Сумы уничтожило и повредило дома, пострадали люди". сообщил глава военно-гражданской администрации Сум Дмитрий Живицкий в telegram.
Есть погибшие и травмированные, спасатели трудятся на местах. Среди пострадавших – дети.
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