Враг снова обстрелял Ахтырку

Ахтырку снова обстреляли. Фото: Ахтырка Онлайн

В ночь на 8 марта российский оккупант обстрелял город Ахтырка Сумской области.

Город в огне после обстрела сообщают телеграмм-каналы.

Оккупанты стреляют по мирным жителям и уничтожают их дома.

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Появилось видео.

"После 23 часов на город и район российские вражеские самолеты сбросили авиабомбы. Попадание в жилые кварталы города Сумы уничтожило и повредило дома, пострадали люди". сообщил глава военно-гражданской администрации Сум Дмитрий Живицкий в telegram.

Есть погибшие и травмированные, спасатели трудятся на местах. Среди пострадавших – дети.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.