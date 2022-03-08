Враг снова обстрелял Ахтырку

 
Ексклюзивы
1/5
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
Просмотров: 2079
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
Просмотров: 306
Украинцы сломали планы Путина, он бесится" - чего хочет Кремль в войне с Украиной
Украинцы сломали планы Путина, он бесится" - чего хочет Кремль в войне с Украиной
1 Просмотров: 11682
Чем больше проигрывает российская армия, тем более подлые и кровавые ее преступления – что пишет о нас мировая пресса
Чем больше проигрывает российская армия, тем более подлые и кровавые ее преступления – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2079
Львов готовится к обороне и принимает беженцев: как сейчас живет один из главных форпостов тыла
Львов готовится к обороне и принимает беженцев: как сейчас живет один из главных форпостов тыла
Просмотров: 2106
"Не смогу простить врагам и убийцам" - как сети в Прощенное воскресенье реагируют на войну
"Не смогу простить врагам и убийцам" - как сети в Прощенное воскресенье реагируют на войну
Просмотров: 1008
"Сотни миллиардов долларов" - сколько денег Украина может получить от национализации российских активов
"Сотни миллиардов долларов" - сколько денег Украина может получить от национализации российских активов
Просмотров: 3051
Российские окупанты - террористы и трусы, способные нападать только на гражданских– что пишет о нас мировая пресса
Российские окупанты - террористы и трусы, способные нападать только на гражданских– что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 3376
"Украинцы сейчас предстали в центре истории" – что пишет о нас мировая пресса
"Украинцы сейчас предстали в центре истории" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 396
"В Крыму оккупанты забирают молодежь в армию. Люди напуганы" - Чубаров
"В Крыму оккупанты забирают молодежь в армию. Люди напуганы" - Чубаров
Просмотров: 828
Фото
Все фото
14
17
5
9
5
Показали страшные последствия обстрела Николаева из &quot;Смерчей&quot;
Показали страшные последствия обстрела Николаева из "Смерчей"
Оккупанты обстреляли и обезобразили Сумщину: показали фото разрухи
Оккупанты обстреляли и обезобразили Сумщину: показали фото разрухи
Обращаются к НАТО и выгоняют захватчиков: как проходят митинги в украинских городах
Обращаются к НАТО и выгоняют захватчиков: как проходят митинги в украинских городах
Россияне ударили ракетами по Житомирской области: есть жертвы
Россияне ударили ракетами по Житомирской области: есть жертвы
Россия бросает на Чернигов неуправляемые бомбы - Чаус
Россия бросает на Чернигов неуправляемые бомбы - Чаус
Видео
Все видео
Враг снова обстрелял Ахтырку
Враг снова обстрелял Ахтырку
После авианалета россиян в Житомирской области горят нефтебазы
После авианалета россиян в Житомирской области горят нефтебазы
Оккупированная Чаплинка вышла на митинг против захватчиков – те открыли огонь
Оккупированная Чаплинка вышла на митинг против захватчиков – те открыли огонь
В Херсоне "гуманитарку" оккупантов встретили с украинскими флагами
В Херсоне "гуманитарку" оккупантов встретили с украинскими флагами
Уничтожено 275 единиц вражеской техники: последние новости из Николаева
Уничтожено 275 единиц вражеской техники: последние новости из Николаева
Интервью
1/5
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Просмотров: 2844
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
Просмотров: 468
"Надо продержаться еще несколько недель" – военный инструктор
"Надо продержаться еще несколько недель" – военный инструктор
Просмотров: 882
"Если Путин захватит Киев, то двинется на Варшаву" - историк
"Если Путин захватит Киев, то двинется на Варшаву" - историк
Просмотров: 2628
"Россию могут остановить только несоизмеримые потери военных и массовое уничтожение техники" - полковник
"Россию могут остановить только несоизмеримые потери военных и массовое уничтожение техники" - полковник
Просмотров: 6876
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
03 марта 2022
Просмотров: 549
Ті, хто тут
Вперше здається гріхом, що ти немолодий, а через те відсунутий на дальній край війни. Тут є радіо, й ти знаєш усе, що знають всі. Без цього було б ...
вторник, 08 марта 2022 02:27

Спецтема: Война России против Украины

Враг снова обстрелял Ахтырку

  Комментировать
Враг снова обстрелял Ахтырку
Ахтырку снова обстреляли. Фото: Ахтырка Онлайн

В ночь на 8 марта российский оккупант обстрелял город Ахтырка Сумской области.

Город в огне после обстрела сообщают телеграмм-каналы.

Оккупанты стреляют по мирным жителям и уничтожают их дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российская авиация продолжает бомбить Ахтырку

Появилось видео.

"После 23 часов на город и район российские вражеские самолеты сбросили авиабомбы. Попадание в жилые кварталы города Сумы уничтожило и повредило дома, пострадали люди". сообщил глава военно-гражданской администрации Сум Дмитрий Живицкий в telegram.

Есть погибшие и травмированные, спасатели трудятся на местах. Среди пострадавших – дети.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Враг снова обстрелял Ахтырку». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Премьер Израиля позвонил Зеленскому после разговора с Путиным
Премьер Израиля позвонил Зеленскому после разговора с Путиным 1 Просмотров: 35634
В России нашли &quot;козла отпущения&quot; за провал блицкрига в Украине - эксдепутат Госдумы
В России нашли "козла отпущения" за провал блицкрига в Украине - эксдепутат Госдумы Просмотров: 27230
Франция сделала обнадеживающий прогноз по поводу окончания войны
Франция сделала обнадеживающий прогноз по поводу окончания войны Просмотров: 23085
Жители шести областей остались без газа
Жители шести областей остались без газа Просмотров: 21765
Россия перебрасывает в Украину войска с Кавказа. Это станет для нее катастрофой – Арестович
Россия перебрасывает в Украину войска с Кавказа. Это станет для нее катастрофой – Арестович Просмотров: 19702
Другие регионы
После авианалета россиян в Житомирской области горят нефтебазы
После авианалета россиян в Житомирской области горят нефтебазы
 Просмотров: 531
Оккупанты ударили ракетами по Николаеву: есть погибшие и пропавшие без вести
Оккупанты ударили ракетами по Николаеву: есть погибшие и пропавшие без вести Просмотров: 1665
На ЧАЭС оккупанты пренебрегают требованиями радиационной безопасности - Денисова
На ЧАЭС оккупанты пренебрегают требованиями радиационной безопасности - Денисова Просмотров: 279
Оккупированная Чаплинка вышла на митинг против захватчиков – те открыли огонь
Оккупированная Чаплинка вышла на митинг против захватчиков – те открыли огонь
 Просмотров: 1134
Новый коварный план: РФ планирует провокацию на Сумщине
Новый коварный план: РФ планирует провокацию на Сумщине Просмотров: 918
Больше всего комментируют
5
Янукович снова прилетел в Беларусь перед переговорами Украины с россиянами
3
Венгрия запретила поставлять Украине оружие через свою территорию
2
Пилоты-убийцы сбитого над Харьковом истребителя живы – одного уже повязали
2
Порошенко призвал закрыть украинское небо и дать больше оружия
1
В Украине появятся лагеря для пленных - Арестович
Голосов: 968
Голосование Поддерживаете ли то, что украинские спортсмены с оружием защищают нашу страну от вторжения РФ?
  • Да. Это - гражданская обязанность, а часть из них еще и представляет клубы ВСУ
  • Не совсем. Они должны прославлять Украину на спортивных аренах и призывать мир поддерживать нашу страну
  • Все методы хорошие. Главное - не быть псевдопатриотами, как Тимощук
Просмотреть