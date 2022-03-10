Враг обстрелял Харьков десятки раз – в том числе из "Смерчей"

Оккупанты всю ночь обстреливали Харьков. Фото: "Информационное сопротивление"

Украинские защитники защищают Харьков и идут в контрнаступление. Враг деморализован и обессилен, поэтому прибегает к авиаударам.

За прошлые сутки враг нанес около 74 артиллерийских и минометных обстрелов, в том числе из реактивных систем залпового огня, по районам Алексеевки, Пятихаток, Белгородского шоссе, Холодной Горы, Дергачев, Чугуева, Северной и Южной Салтовки, района станции метро "Академика Барабашова" и центре Харькова. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

Город обстреляли ночью около 29 раз.

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"По информации Штаба обороны Харькова, при этом активность вражеской авиации по городу Харьков не наблюдалась, бомбометания не производились", - отметил глава области.

В 22:17 оккупанты ударили "Смерчем" по ТРЦ Nikolsky. Повредили купол, который затем обрушился. На месте работают спасатели.

"В 22:19 из-за применения противником системы залпового огня "Смерч" пострадали жилые дома по улице Пушкинская. Около 5:00 в результате обстрела противником Северной Салтовки оккупант повредил газопровод - 30% жителей города остались без газа. На месте обстрелов образовался пожар газа, который продолжается до сих пор. Спасатели усиленно работают на месте происшествия", - добавляет Синегубов.

В ночь на 10 марта Харьков пережил несколько мощных авианалетов. Враг продолжает целенаправленно уничтожать инфраструктуру Харьковщины и равнять с землей жилые кварталы. Среди мирного населения есть жертвы.