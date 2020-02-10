Военные будут круглосуточно патрулировать Мукачево

Военные помогут полиции предотвратить правонарушения. Фото: focus.ua

Сотрудники Нацгвардии и полиции с 9 февраля будут круглосуточно патрулировать улицы Мукачево.

Для охраны общественного порядка в город прибыли военнослужащие полка оперативного назначения имени Ивана Богуна и гвардейцы 2-й Галицкой бригады, сообщают на сайте Нацгвардии.

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Военные помогут полиции предотвратить правонарушения. В последнее время они участились.

Из-за стрельбы 7 февраля в Мукачево горсовет попросил президента Владимира Зеленского ввести в город Нацгвардию. Также попросили сменить руководство городской полиции.