Военные будут круглосуточно патрулировать Мукачево

Сотрудники Нацгвардии и полиции с 9 февраля будут круглосуточно патрулировать улицы Мукачево.
Для охраны общественного порядка в город прибыли военнослужащие полка оперативного назначения имени Ивана Богуна и гвардейцы 2-й Галицкой бригады, сообщают на сайте Нацгвардии.
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Военные помогут полиции предотвратить правонарушения. В последнее время они участились.
Из-за стрельбы 7 февраля в Мукачево горсовет попросил президента Владимира Зеленского ввести в город Нацгвардию. Также попросили сменить руководство городской полиции.
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