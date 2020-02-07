Стрельба в Мукачево: президента попросили ввести Нацгвардию

 
Ексклюзивы
1/5
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
Просмотров: 792
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
Просмотров: 270
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Просмотров: 1611
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
1 Просмотров: 1854
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Просмотров: 1035
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Просмотров: 2385
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Просмотров: 4213
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Просмотров: 531
Кто дает партиям деньги
Кто дает партиям деньги
Просмотров: 1008
Каким будет курс доллара в феврале: прогноз экспертов
Каким будет курс доллара в феврале: прогноз экспертов
Просмотров: 8307
Фото
Все фото
6
6
4
3
3
16-летняя девушка исчезла при загадочных обстоятельствах: обследуют поля и леса
16-летняя девушка исчезла при загадочных обстоятельствах: обследуют поля и леса
Поддельные лекарства продавали в подконтрольной сети аптек - разбирается СБУ
Поддельные лекарства продавали в подконтрольной сети аптек - разбирается СБУ
Среди улицы произошла перестрелка: первые подробности и видео
Среди улицы произошла перестрелка: первые подробности и видео
В Киеве пьяный на Skoda устроил масштабную аварию
В Киеве пьяный на Skoda устроил масштабную аварию
Возвращалась с похорон: пассажира авто прошил металлический отбойник
Возвращалась с похорон: пассажира авто прошил металлический отбойник
Видео
Все видео
Девушка застрелила инструктора тира
Девушка застрелила инструктора тира
Дело Шеремета: следствие опровергло важные заявления защиты Кузьменко
Дело Шеремета: следствие опровергло важные заявления защиты Кузьменко
Показали видео поджога автомобиля журналистки во Львове
Показали видео поджога автомобиля журналистки во Львове
На канал "1+1" пришли с обыском
На канал "1+1" пришли с обыском
Cемиклассница забеременела от отчима
Cемиклассница забеременела от отчима
Интервью
1/5
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Просмотров: 153
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1197
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 900
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 486
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3438
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
07 февраля 2020
Просмотров: 45
Г-Г-Г
Світ міняє шкіру. Я це зрозумів десь із чверть віку тому, коли з FM-радіостанції в машині почув рекламний слоган. Вони тоді вже добре ввійшли в силу, ...
пятница, 07 февраля 2020 16:10

Стрельба в Мукачево: президента попросили ввести Нацгвардию

  Комментировать
Стрельба в Мукачево: президента попросили ввести Нацгвардию
Место события. Фото: mukachevo.net

Из-за стрельбы 7 февраля в Мукачево, горсовет попросил президента Владимира Зеленского ввести в город Нацгвардию.

Также попросили сменить руководство городской полиции, сообщили в пресс-службе горсовета.

"Мукачевский городской совет вынужден обратиться к Вам за личным вмешательством из-за крайне угрожающей криминогенной ситуации, сложившейся в нашем городе. Подтверждением этого является очередной дерзкий инцидент с применением огнестрельного оружия, в результате чего госпитализированы два человека с огнестрельными ранениями", - отметила в обращении к президенту пресс-служба горсовета.

Кроме просьб о замене руководства, попросили усилить личный состав полиции, ее материально-техническое обеспечение современными средствами, автотранспортом и экипировкой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жительница Днепра застрелила в Полтаве инструктора тира

7 февраля, в 9:50, на ул. Сеченова в Мукачево на Закарпатье произошла стрельба.

По предварительной информации, ранения получили 24-летний и 40-летний мукачевцы. Они находятся в медучреждениях, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стрельба в Мукачево: президента попросили ввести Нацгвардию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
февраля

Покупка долларов онлайн и перевод средств за границу: начали отменять валютные ограничения

Книга с предсказаниями украинца вышла в Италии

Рисовал, писал стихи и хотел летать - эксперт об украинском авиаконструкторе Антонове

Одиозного депутата лишили мандата

Митрополита нашли убитым

Льюис освободил титул для Кличко

Договорились о новом сигнале бедствия

Самое читаемое
Фетиш-модель шокировала сеть увеличенными бедрами и грудью
Фетиш-модель шокировала сеть увеличенными бедрами и грудью
15
 1 Просмотров: 46270
К убийству пластического хирурга в Киеве причастны два человека: новые подробности
К убийству пластического хирурга в Киеве причастны два человека: новые подробности Просмотров: 20439
В страшной аварии на трассе погибли 5 человек: первые подробности и фото
В страшной аварии на трассе погибли 5 человек: первые подробности и фото
6
 Просмотров: 18370
Драку нардепов показали в слайдшоу
Драку нардепов показали в слайдшоу
10
 1 Просмотров: 12195
Усик обозвал ветерана АТО ослом
Усик обозвал ветерана АТО ослом 3 Просмотров: 10189
Происшествия
Пассажирская маршрутка в лоб столкнулась с легковушкой
Пассажирская маршрутка в лоб столкнулась с легковушкой Просмотров: 126
Женщина ради наследства заказала бывшего мужа
Женщина ради наследства заказала бывшего мужа Просмотров: 288
Девушка застрелила инструктора тира
Девушка застрелила инструктора тира
 Просмотров: 1629
16-летняя девушка исчезла при загадочных обстоятельствах: обследуют поля и леса
16-летняя девушка исчезла при загадочных обстоятельствах: обследуют поля и леса
6
 Просмотров: 1053
На Аляске упал самолет - пассажиры и пилот погибли
На Аляске упал самолет - пассажиры и пилот погибли Просмотров: 738
Больше всего комментируют
6
Нацгвардия закупила МАЗы с российскими двигателями
5
На 1+1 взялись выгораживать русский язык
4
Аваков пытается дискредитировать Вооруженные силы через "дело Шеремета"
3
Усик обозвал ветерана АТО ослом
3
Заработало мобильное приложение "Дія". Зеленский обещает еще один прорыв
Голосов: 536
Голосование Что делать с рынком земли?
  • Рынок надо открыть. Земля - это собственность людей и именно люди должны решать продавать ее, или нет
  • У меня нет земли. Сапку никогда в руках не держал. Не мне решать
  • Продавать землю рано. Все скупят олигархи
  • Рынок надо открыть и для украинцев, и для иностранцев. Это поднимет экономику
  • Вопрос с землей должны решать только те, кто ею владеет. На референдуме
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua