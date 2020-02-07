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пятница, 07 февраля 2020 12:10

Среди улицы произошла перестрелка: первые подробности и видео
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В Мукачево посреди улицы произошла стрельба. Двое раненых
Фото: mukachevo.net
В Мукачево посреди улицы произошла стрельба. Двое раненых
В Мукачево посреди улицы произошла стрельба. Двое раненых
В Мукачево посреди улицы произошла стрельба. Двое раненых

7 февраля в 9:50 в Мукачево на Закарпатье произошла стрельба на ул. Сеченова.

По предварительной информации, ранения получили 24-летний и 40-летний мукачевцы. Они находятся в медучреждениях, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Свидетель сообщил, что слышал выстрелы и видел, как водители двух автомобилей стреляли в сторону друг друга. После чего оба внедорожника поехали в неизвестном направлении", - сказано в сообщении.

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Неизвестные напали на Артура Пашкуляка, которого связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо по кличке Блюк, написал в Telegram местный журналист Виталий Глагола и опубликовал видео, снятое очевидцем. По его словам, ранены Артур и его охранник.

На месте происшествия работает полиция. Устанавливают все обстоятельства инцидента и разыскивают злоумышленников.

В Харькове возле супермаркета произошла стрельба. Один из мужчин скончался по дороге в больницу. Другого медики спасли.

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