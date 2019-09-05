Во всех детсадах впервые установили суперсовременную систему очистки воды

Автор: gazeta.ua Винница: во всех детсадах установили современную систему очистки воды

Во всех винницких детсадах и УВК в поселке Десна установили инновационную систему 9-ступенчатой очистки воды. В первую очередь оборудования привезли в детсады санаторного типа.

"Более 30 уже используют очищенную воду. Еще несколько уже тестируют. Вода проходит через 9 этапов очистки: устраняются растворенные в ней вещества, органика, бактерии, дальше происходит обеззараживание ультрафиолетом и дополнительная минерализация. От хорошей питьевой воды чай или кофе другого вкуса и тем более еда", - говорит мэр города Винницы Сергей Моргунов.

Родителям уже не придется покупать в группу бутилированную воду.

"Они могут спокойно пить воду, которая прошла 9-ступенчатую очистку. Также надо улучшать качество питьевой воды для всех винничан. Проблема с питьевой водой есть. На сессии городского совета приняли решение о предоставлении согласия передачи в коммунальную собственность Винницы предприятие "Винницаоблводоканал". Это инициируем перед депутатами облсовета. Это долгий процесс передачи. Но берем ответственность, чтобы определять стратегии развития и модернизации предприятия, в том числе по очистке стоков воды ", - сказал городской голова.

Автор: gazeta.ua Винница: во всех детсадах установили современную систему очистки воды

В детском саду №30 уже готовят обеды на очищенной воде. Говорят. Повара говорят, дети съедают все.

"До сих пор никак не очищали воду. Просто наливали из крана", - говорит медсестра Ольга Серебникова.

Автор: gazeta.ua Винница: во всех детсадах установили современную систему очистки воды

Обслуживание и замена фильтров будет проводиться за средства местного бюджета.

В прошлом году систему очистки воды установили во всех 36 школах Винницы.

Автор: gazeta.ua Винница: во всех детсадах установили современную систему очистки воды

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Мэр Винницы Сергей Моргунов сегодня сделал замечание директору детсада №30, не использующих пароконвектомат для приготовления блюд на пару. Пароконвектомат в первую очередь дает возможность изготавливать качественную здоровую пищу без жира. Это уменьшает заболеваемость детей ацетоном. Также он дает большой спектр различных возможностей по приготовлению пищи. В заведениях общественного питания это один из основных инструментов для приготовления пищи.