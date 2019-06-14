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пятница, 14 июня 2019 10:18

Во время конфликта на "Барабашово" присутствовало до 10 человек из Нацкорпуса - Немичев

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Во время конфликта на &quot;Барабашово&quot; присутствовало до 10 человек из Нацкорпуса - Немичев
Глава Харьковского Нацкорпуса Константин Немичев прокомментировал обвинения об участии в силовом конфликте на территории ТЦ "Барабашово". Фото: KP.UA

7 июня во время силового столкновения, в котором пострадало 9 человек, а местный журналист Вадим Макарюк был избит и с тех пор находится в реанимации, присутствовало до 10 человек из Национального корпуса.

Об этом журналистам сообщил глава Харьковского Нацкорпуса Константин Немичев.

"Там было до 10 человек, было реально тяжело людей собрать", - заявил он и признался, что туда приехал после информации об избиении журналиста.

После общественного резонанса "Национальный корпус" изменил мнение о своем присутствии во время конфликта и 13 июня в заявлении журналистам они сообщили, что "Представители "Нацкорпуса" не присутствовали 7 июня на территории рынка, хотя, в целом, поддерживают сопротивление предпринимателей".

Как ранее заявляли в администрации ТЦ "Барабашово", "Национальный корпус" принимал участие в силовом конфликте на территории ТЦ.

"Как видно на видео очевидцев, которое опубликовано в социальных сетях и СМИ, мужчина открыл огонь по людям. Как удалось выяснить службе безопасности ТЦ "Барабашово", мужчина, который на видео стреляет по предпринимателям, является активистом "Национального корпуса" и участвовал в ряде партийных мероприятий", - говорится в сообщении администрации. Более того, среди других преследующих Вадима Макарюка и нападавших на него есть и другие активисты Национального корпуса, отмечают в администрации ТЦ.

"Администрация "Барабашово" содействует правоохранительным органам в расследовании конфликта, который произошел в пятницу, 7 июня, чтобы все виновные стороны были привлечены к ответственности".

Українські новини
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Дата
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