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четверг, 06 февраля 2020 12:03

Во Львовской опере состоится экспериментальный концерт "По коляде"

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Во Львовской опере состоится экспериментальный концерт &quot;По коляде&quot;
В программе хоровое и инструментальное исполнение традиционных и не только колядок и щедривок.Фото предоставлено организаторами.

9 февраля в 15.00 в Зеркальном зале Львовского национального академического театра оперы и балета пройдет концерт "По коляде".

Проект - экспериментальный, а следовательно интересный и интригующий, отмечают организаторы.

"В программе хоровое и инструментальное исполнение традиционных и не только колядок и щедривок. Слушатели услышат колядников с хоровой капеллы "Дударик", ансамбля "Сестрички", хор ЛДХШ "Дударик" им. М. Кацала, учеников Львовской государственной хореографической школы, Lviv Clarinet Quartet , вокал - Ирина Чикель", - добавляют организаторы.

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10 февраля во Львове состоится концерт группы "Другая Река". Посвященный Дню влюбленных в сопровождении камерного оркестра. Музыканты исполнят нежные и чувственные акустические версии песен из альбома "Пирамида", а также любимые хиты группы.

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06
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