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вторник, 21 января 2020 10:46

Во Львовской филармонии начинают цикл концертов для детей "Family concerts"

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Во Львовской филармонии начинают цикл концертов для детей &quot;Family concerts&quot;
Цикл концертов начнется в конце января. Фото: Предоставлено организаторами.

Львовской филармонии совместно с Центром музыкального развития "Tempo" начинают цикл семейных концертов.

Интересные интерактивные события будут происходить с участием Академического симфонического оркестра филармонии и помогут раскрыть любовь к музыке с детства. Они познакомят детей со всеми музыкальными инструментами симфонического оркестра и известными выдающимися композиторами.

"Первое событие состоится уже в конце января. По случаю дня рождения всемирно известного Моцарта специально для маленьких гостей мы "запустим" сверхскоростной Музыкальный Экспресс"MozartKids" (26 января), который промчится самыми яркими остановками творчества композитора. А уже через несколько дней, 2 февраля, на всех ожидает необычная путешествие Дзень-Бума. Она получила название "Вокруг света". Волшебный герой посетит разных, неизвестных ему стран, а все путешествие сопровождать не менее увлекательная музыка!"- отмечают организаторы из Львовской национальной филармонии.

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Концерты будут проходить менее часа в предобеденное время. Темы специально подобраны для детей 2-9 лет. Каждое событие будет включать 20 минут веселых концертных интерактивов с уникальным музыкальным реквизитом при участии артистов симфонического оркестра и аниматоров.

11 января во львовском "Кинодворце" прошел допремьерный показ романтично фантазийного фильма "Преданная" с участием съемочной группы и писательницы Софии Андрухович. Лента является экранизацией романа-бестселлера Софии Андрухович "Феликс Австрия" - лучшей книги 2014 по версии BBC Украина. 16 января лента выйдет в широкий прокат.

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