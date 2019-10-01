Во Львове заработал новый TruCam

На Сыхове заработал TruCam Фото: УНИАН

Устройство начало работать на проспекте Красной Калины, что на Сыхове.

30 сентября патрульные зафиксировали 23 нарушения скорости на радар TruCam, пишет Патрульная полиция Львовской области в Facebook.

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Рекордсменом первого дня стал водитель на внедорожнике Toyota Land Cruiser. Его скорость составляла 100 км/ч. Владелец должен уплатить штраф 255 грн.

За несколько дней во Львове начнут измерять скорость на улице Стрыйской.

30 сентября на Львовщине полицейские зафиксировали 123 нарушение скорости. Кроме Сыхова водители превышали допустимую норму на трассах Киев-Чоп, Львов-Шегини и Львов-Краковец.