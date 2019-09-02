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понедельник, 02 сентября 2019 16:49

Во Львове выступит легенда японской классической музыки

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Во Львове выступит легенда японской классической музыки
Фуджико Хеминг- шведско-японская пианистка почти 70 лет успешно проводит свою концертную деятельность

14 сентября во Львовской филармонии при поддержке посольства Японии в Украине во Львове выступит Фуджико Хеминг.

Шведско-японская пианистка почти 70 лет успешно проводит свою концертную деятельность.

На ее счету сотни концертов и сотрудничество с оркестрами и дирижерами во всех уголках мира, более 20 компакт-дисков, четыре из которых стали "золотыми".

Фуджико Хемминг наградили престижной японской премией Gold Disc Awards в номинации "Классический альбом года". Премию получала четыре раза. До сих пор такой успех не превзойден другими музыкантами.

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Во Львове Фуджико Хеминг выполнит фортепианные сонаты Скарлатти, этюды, ноктюрн и полонез Шопена, этюд №6 с "Больших этюдов по Паганини" Листа. В сопровождении Академического оркестра Львовской национальной филармонии, который выступит под руководством японского дирижера Мицунобу Такая, пианистка будет интерпретировать Концерт № 21 До мажор Моцарта. Сыграет также и увертюру к опере "Свадьба Фигаро" Моцарта.

Во Львове ко Дню флага состоялось торжественное открытие Мемориала героям Небесной сотни. Мемориал возведен на улице Кривоноса-Замковой. На нем возведена стела с выгравированными именами героев и их портретами.

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