Во Львове выступит дирижер, который "способен оживить музыку"

 
Ексклюзивы
1/5
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 504
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
Просмотров: 477
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Просмотров: 8019
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
Просмотров: 1170
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
1 Просмотров: 1791
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
2 Просмотров: 6138
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 6201
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1746
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 792
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
1 Просмотров: 522
Фото
Все фото
17
13
4
5
4
&quot;Українським людям, котрі хліб пахають і Родіну кохають&quot; - выставили уникальные картины Марии Примайченко из частной коллекции
"Українським людям, котрі хліб пахають і Родіну кохають" - выставили уникальные картины Марии Примайченко из частной коллекции
&quot;Погибшим и выжившим&quot; - воины Иловайска глазами 4 украинских фотографов
"Погибшим и выжившим" - воины Иловайска глазами 4 украинских фотографов
Обвал дома в Дрогобыче: число погибших увеличилось до 8
Обвал дома в Дрогобыче: число погибших увеличилось до 8
Ребенок позвонил из-под обломков: что происходит на месте обрушения дома в Дрогобыче
Ребенок позвонил из-под обломков: что происходит на месте обрушения дома в Дрогобыче
Взрыв в дрогобычской многоэтажке разрушил 7 квартир: что известно на данный момент
Взрыв в дрогобычской многоэтажке разрушил 7 квартир: что известно на данный момент
Видео
Все видео
"Кто здесь сирота?" - женщина напала на квартиранток, когда те захотели съехать
"Кто здесь сирота?" - женщина напала на квартиранток, когда те захотели съехать
Взрыв в Дрогобыче: что известно о причинах
Взрыв в Дрогобыче: что известно о причинах
От взрыва в Дрогобыче погибли уже 2 человека: видео трагедии
От взрыва в Дрогобыче погибли уже 2 человека: видео трагедии
Победитель самого масштабного проекта украинского шоу-бизнеса приглашает на сольный концерт
Победитель самого масштабного проекта украинского шоу-бизнеса приглашает на сольный концерт
Полицейские сбили на переходе двух женщин
Полицейские сбили на переходе двух женщин
Интервью
1/5
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 513
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 28773
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6660
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2574
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2763
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 сентября 2019
1 Просмотров: 1071
Мері
Скутість перших хвилин зустрічі випускників розвіює Вовка Мельниченко. Він приїхав з Америки. Розповідає історію про кабана. — Прилетів я ...
среда, 04 сентября 2019 20:55

Во Львове выступит дирижер, который "способен оживить музыку"

  Комментировать
Во Львове выступит дирижер, который &quot;способен оживить музыку&quot;
Во Львове выступит аргентинский дирижер Рамиро Ариаста.

Львов снова посетит аргентинский дирижер Рамиро Ариста.

15 сентября, вместе с академическим симфоническим оркестром Львовской национальной филармонии, он представит новую программу под названием "Romanian Rhapsody & Tango"

Ариста называют "танцующим дирижером" и тем, кто "способен оживить музыку".

Новая программа объединит румынские и латиноамериканские композиции. В частности, прозвучат знаковые произведения румынских композиторов ХХ века. Две Румынские рапсодии Джордже Энеску и Три румынских танцы Теодора Рогальского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Янина Соколова, Ирма Витовская, Римма Зюбина выступят в рамках Театрального фестиваля "Кот Гаватовича"

Также прозвучат композиции "Большого Астора", уругвайского художника Херардо Матоса Родригеса, мексиканского скрипача Маседонио Алькалы, перуанского композитора и фольклориста Даниэля Аломии Роблеса и современного колумбийского композитора Виктора Варгаса.

14 сентября во Львовской филармонии при поддержке посольства Японии в Украине во Львове выступит Фуджико Хеминг. Шведско-японская пианистка почти 70 лет успешно проводит свою концертную деятельность.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Во Львове выступит дирижер, который "способен оживить музыку"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
сентября

О смерти Стуса боялись говорить другим заключенным

"Происходят массовые политические аресты" - Дзюба

Над Радой изменили государственный символ

От казни случайно уцелело лишь 15 человек

Самое читаемое
Как жили немцы после развязывания Второй мировой - фото
Как жили немцы после развязывания Второй мировой - фото
16
 Просмотров: 81202
В сеть попали впечатляющие фото политиков в молодости
В сеть попали впечатляющие фото политиков в молодости
15
 Просмотров: 41400
Зайцева &quot;ушла&quot; по этапу: показали фото и видео &quot;жилья&quot;
Зайцева "ушла" по этапу: показали фото и видео "жилья"
7
 Просмотров: 37063
Лопнуть от смеха: показали смешные фото собак во время сна
Лопнуть от смеха: показали смешные фото собак во время сна
30
 Просмотров: 29925
&quot;Такова жизнь&quot; - Тимошенко не пришла на сессию из-за трагедии
"Такова жизнь" - Тимошенко не пришла на сессию из-за трагедии Просмотров: 23139
Львов
"Українським людям, котрі хліб пахають і Родіну кохають" - выставили уникальные картины Марии Примайченко из частной коллекции
"Українським людям, котрі хліб пахають і Родіну кохають" - выставили уникальные картины Марии Примайченко из частной коллекции
17
 Просмотров: 1224
На Донбассе погиб 21-летний боец
На Донбассе погиб 21-летний боец Просмотров: 1107
Из колонии на Львовщине сбежали 2 рецидивиста. Могут двигаться в Киев
Из колонии на Львовщине сбежали 2 рецидивиста. Могут двигаться в Киев Просмотров: 1197
"Кто здесь сирота?" - женщина напала на квартиранток, когда те захотели съехать
"Кто здесь сирота?" - женщина напала на квартиранток, когда те захотели съехать
 Просмотров: 3654
Автобус с пассажирами попал в аварию
Автобус с пассажирами попал в аварию Просмотров: 639
Больше всего комментируют
13
Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность
7
Ломаченко признался, что имеет друзей в России
6
Украинский министр готов стать донором органов
5
Депутат от "Слуги народа" спровоцировал скандал из-за российского флага
3
Обмен пленных перенесли
Голосов: 1248
Голосование Чего больше всего ожидаете от нового правительства
  • Быстрых реальных реформ и роста экономики
  • Дешевого доллара
  • Снижения тарифов
  • Роста зарплат и большей стабильности
  • Преодоления коррупции
  • Положительных изменений не будет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua