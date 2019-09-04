Во Львове выступит дирижер, который "способен оживить музыку"

Во Львове выступит аргентинский дирижер Рамиро Ариаста.

Львов снова посетит аргентинский дирижер Рамиро Ариста.

15 сентября, вместе с академическим симфоническим оркестром Львовской национальной филармонии, он представит новую программу под названием "Romanian Rhapsody & Tango"

Ариста называют "танцующим дирижером" и тем, кто "способен оживить музыку".

Новая программа объединит румынские и латиноамериканские композиции. В частности, прозвучат знаковые произведения румынских композиторов ХХ века. Две Румынские рапсодии Джордже Энеску и Три румынских танцы Теодора Рогальского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Янина Соколова, Ирма Витовская, Римма Зюбина выступят в рамках Театрального фестиваля "Кот Гаватовича"

Также прозвучат композиции "Большого Астора", уругвайского художника Херардо Матоса Родригеса, мексиканского скрипача Маседонио Алькалы, перуанского композитора и фольклориста Даниэля Аломии Роблеса и современного колумбийского композитора Виктора Варгаса.

14 сентября во Львовской филармонии при поддержке посольства Японии в Украине во Львове выступит Фуджико Хеминг. Шведско-японская пианистка почти 70 лет успешно проводит свою концертную деятельность.