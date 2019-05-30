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четверг, 30 мая 2019 16:58

Во Львове состоится украинская премьера фантасмагорической оратории "Paradies & Peri"

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Во Львове состоится украинская премьера фантасмагорической оратории &quot;Paradies &amp; Peri&quot;
5 июня во Львове пройдет примьер оратории "Paradies & Peri".

5 июня в 19:00 в рамках фестиваля "Виртуозы - 38" состоится украинская премьера фантасмагорической оратории Роберта Шумана "Рай и Пери".

Оратория написанная на основе восточного романа "Лалла Рук" ирландского поэта-романтика Томаса Мура.

Мировая премьера "Рай и Пери" состоялась в 1843 году. Тогда дирижировал Шуман. Оратория визвала фурор, а критики восхищались свежестью музыкальных идей, богатством мелодики и гармоний, совершенным оркеструванням. Оратория не является оперой, однако определила направление развития этого жанра в XIX веке.

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Для премьерного исполнения в Украине, в рамках 38-го Международного фестиваля музыкального искусства "Виртуозы", приглашены оперных звезд из Германии - Штеффи Леманн и Мартина патч.

Хоровые номера выполнит Галицкий академический камерный хор. Акомпонуватиме Академический симфонический оркестр Львовской национальной филармонии.

А за дирижерским пультом будет работать Владимир Сивохип.

С 31 мая - 2 июня во Львове пройдет 9 фестиваль ретро автомобилей Leopolis Grand prix.

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