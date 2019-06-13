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четверг, 13 июня 2019 12:43

Во Львове состоится массовая акция протеста против непрозрачного назначения главы области

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Во Львове состоится массовая акция протеста против непрозрачного назначения главы области
Общественный совет при Львовской ОГА призывает присоединиться к протесту "НЕТ кулуарным договоренностям!". Фото: Щоденний Львів

В среду, 19 июня 2019 года, под стенами Львовской облгосадминистрации выйдут около полутысячи жителей Львовщины и общественных активистов с требованием инициировать открытые и прозрачные назначения руководителей органов исполнительной власти на территории Львовской области с обязательным привлечением общественности и средств массовой информации. Об этом сообщает Общественный совет при Львовской ОГА.

"Напомним, недавно председатель Львовской областной госадминистрации Олег Синютка официально заявил, что президент Украины принял его отставку и в ближайшее время ожидается Указ президента о его увольнении. Однако, во львовском политикуме уже давно обсуждают кандидатуры на должность председателя областной государственной администрации, которые, мягко говоря, не совсем соответствуют предвыборным обещаниям "Слуги народа" о недопустимости к власти ставленников олигархических кланов. Соответственно, Общественный совет при Львовской облгосадминистрации, в сотрудничестве с другими общественными советами, созданными при территориальных органах исполнительной власти, подготовил обращение ко Львовскому областному совету, которое поддержали областные депутаты на пленарном заседании 28 мая 2019 года (Приложение №2 к Решению №862 от 28 мая 2019 года). В обращении депутаты и общественность Львовщины призывают президента Украины, Верховную Раду Украины, Кабинет Министров Украины неуклонно соблюдать требования действующего законодательства Украины и проводить кадровые назначения с учетом Закона Украины "Об очистке власти", не допуская на ​​должности лиц с сомнительной репутацией.

Несмотря на позицию жителей Львовщины, президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуры на должности "по старым правилам". В частности, в СМИ и социальных сетях активно обсуждают то, что Сергей Бадяк, житель Городка, по прозвищу "Дипломат", который занимался пополнением избирательного фонда Владимира Зеленского, уже согласовал на должность председателя Львовской ОГА человека Рината Ахметова - Дениса Шмыгаля. Также среди кандидатов, которые рассматривались, есть местный бизнесмен Тарас Барщовский, которого подозревали в неуплате 30 млн.грн. налогов и бывший председатель ЛОГА при Януковиче, который попал под закон о люстрации - Виктор Шемчук. Мы же требуем от президента сдержать свое обещание и провести прозрачный и открытый конкурс на должности руководителей органов исполнительной власти на территории Львовской области с привлечением общественности и СМИ!

Начало в 10:00, г. Львов, ул. Винниченко, 18. На акции протеста ожидается около полутысячи жителей Львовщины.

Протест состоится по инициативе общественных объединений, входящих в состав Общественных советов при Львовской ОГА, ГАСИ области, Службы автомобильных дорог Львовщины, Госгеокадастра, Львовском областном управлении лесного хозяйства. Приглашаем всех неравнодушных жителей Львовщины к протесту - вместе скажем "НЕТ кулуарным договоренностям!", - говорится в сообщении.

uainfo.org
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