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пятница, 05 июля 2019 10:02

Во Львове провели первую в мире перепись бездомных кошек

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Во Львове провели первую в мире перепись бездомных кошек
Выяснили, что в городе проживает 5992 таких животных. ФОТО: Львовская ОГА

26-30 июня во Львове состоялся первый в мире подсчет бездомных котов. Выяснили, что в городе проживает 5992 таких животных.

Следующим шагом должна стать разработка городской программы, которая будет регулировать количество котов на улице гуманным путем, сообщают в Львовской ОГА.

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Активисты проводят колоссальную работу по вакцинации, лечению и стерилизации котов, живущих на улице. Подсчет помогает понять, достаточна ли эта работа и как планировать ее в дальнейшем.

Это делается для того, чтобы защитить животных от жестокого обращения и запретить их беспричинный вылов и убийства.

В Киевском зоопарке поставили гамак для медведей.

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Дата
05
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