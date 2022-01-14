Провести в последний путь актера пришли его преданные зрители. Фото: скриншот с видео

В пятницу, 14 января, в театре им. Марии Заньковецкой во Львове простились с актером Евгением Федорченко.

Воздать честь народному артисту Украины пришли его родные, коллеги и преданные зрители, пишет Zaxid.net.

Актер Орест Гарда вспомнил коллегу как человека искреннего, с хорошим чувством юмора и умением сплачивать вокруг себя других. На одной сцене они трудились 40 лет.

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"Не знаю, есть ли у нас такие актеры. За его игрой наблюдали другие наши коллеги из-за кулис. Евгений Иванович проживал каждую роль, отталкиваясь от своей яркой творческой индивидуальности.

У него всегда хотелось что-то взять. Например, когда я играл, то просил его, чтобы посмотрел спектакль и, сказал, если есть какие-то замечания. К ним прислушались, потому что он не фальсифицировал", – рассказал Гарда.

О смерти 75-летнего актера стало известно 13 января. Что стало ее причиной – не уточнили. Евгений Федорченко родился 21 июня 1946 года. Он учился в Самборском культурно-образовательном училище и в Киевском государственном институте театрального искусства им. Ивана Карпенко-Карого. Евгений Федорченко начал работу в театре им. Марии Заньковецкой в ​​1971 году. С 2008 года являлся ведущим мастером сцены. В 2006 году получил звание "народный артист Украины". Актер сыграл более 100 ролей в театре и кино. Также Федорченко издал книгу "Я так думаю!"