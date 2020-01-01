Во Львове празднуют 111 годовщину із дня рождения председателя провода ОУН

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Во Львове отметили 111-ю годовщину со дня рождения председателя Провода ОУН Степана Бандеры. Состоялось вече и общая молитва за Украину.

На площади Кропивницкого руководители города, области, ветераны УПА, общественные деятели и пластуны возложили цветы к памятнику Степану Бандере. Состоялась общая молитва за Украину и общественное вече, передает "Zaxid.net".

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1 января украинцы отмечают День рождения председателя провода Организации украинских националистов (ОУН (Б)) Степана Бандеры. Бандера родился 1 января 1909-го в селе Старый Угринов на Ивано-Франковщине. В 1928-м переехал во Львов. Учился в Высокой Политехнической Школе, сейчас - "Львовская политехника". В 1932-м Степан Бандера присоединился к освободительному движению Украины. Выполнял обязанности краевого проводника Организации украинских националистов. В 1933-м полноценно занял этот пост и возглавил ОУН Западной Украины.