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суббота, 05 мая 2018 21:38

Во Львове новый рекорд: сварили гигантское мыло
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«Найбільше мило ручної роботи в Україні» вагою понад 78 кг.
Фото: О. Васькив
«Найбільше мило ручної роботи в Україні» вагою понад 78 кг.
«Найбільше мило ручної роботи в Україні» вагою понад 78 кг.
«Найбільше мило ручної роботи в Україні» вагою понад 78 кг.
«Найбільше мило ручної роботи в Україні» вагою понад 78 кг.

5 мая во Львове установили Национальный рекорд Украины. В "Львовской Мастерской мыла", изготовили гигантский кусок мыла. Рекорд - "Самое большое мыло ручной работы в Украине" весом более 78 килограммов зафиксировал представитель Национального реестра рекордов Украины.

Для изготовления мыла привлекли пять мастеров мыловарения. Готовили его по карпатскому рецепту варки мыла - только из натуральных продуктов. В основу вошел мед, древесная зола, льняное масло и травяной настой. Использовали 30 кг льняного масла, 11 кг подсолнечного масла, 2 кг облепихового масла, 5 кг карпатского меда, 3 кг смеси карпатских трав, 6,5 литров родниковой воды и 2.5 литров щелочного попелового раствора. Мыло залили в специально сделанную для этого форму еще пять дней назад. Установление рекорда - официальное взвешивание приурочили к празднованию 762-летия Львова.

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"Основной критерий рекорда - это вес. Организаторы планировали мыло весом в 60 килограммов, а получилось больше. Превзошли себя. Такой рекорд - впервые регистрируем", - говорит эксперт Национального реестра рекордов Украины Павел Горишевский.

Гигантское мыло еще некоторое время будет выставлено на обозрение для всех желающих. Затем его разрежут на куски.

"Мыло порежем на куски и передадим в детские дома. В нем только натуральные ингредиенты, поэтому, надеюсь, детям понравится", - говорит одна из организаторов мероприятия, Мария Соболева.

С 4 по 6 мая во Львове продолжается празднование Дня города. 5 мая начался проект "Оркестры на улицах города". Три дня оркестры на улицах будут радовать львовян и гостей города своим искусством. Оркестры будут играть в трех локациях: ул. Рынок, проспект Свободы, пл. Галицкая. В субботу, 5 мая, выступления будут проходить с 14.00-16.00 ч. В воскресенье, 6 мая, начнутся в 13.30.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
05
мая

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