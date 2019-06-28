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пятница, 28 июня 2019 23:10

Во Львове горело локомотивное депо: пожар локализирован

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Во Львове горело локомотивное депо: пожар локализирован
Во Львове крупный пожар. Фото: Высокий замок

Во Львове возник пожар на территории локомотивного депо "Львов-Запад", расположенного вблизи железнодорожного вокзала.

Сообщение о пожаре на улице Таллинская, 1 поступило к спасателям в 17:01. Возгорание возникло на территории локомотивного депо в ремонтном цехе, сообщается на сайте областного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Горит кровля, предварительно, на площади 1000 кв. м. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения, к тушению привлечены 17 спецавтомобилей. По состоянию на 19.30 пожар локализован, продолжается ликвидация.

"Угрозы для населения, прилегающих зданий, железнодорожного вокзала нет", - отмечается в сообщении.

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Локомотивное депо "Львов-Запад" - обособленное структурное подразделение службы локомотивного хозяйства Регионального филиала "Львовская железная дорога" акционерного общества "Украинская железная дорога". Расположено вблизи станции "Львов", которая обслуживает перевозки Львовского железнодорожного узла.

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