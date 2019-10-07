Во Львове дали первое тепло в садиках и школах

Во Львове дали первое тепло. Фото: volyn.com.ua

Сегодня во львовских школах, больницах и детсадах дали первое тепло.

"С сегодняшнего дня все садики, школы, больницы и поликлиники Львова получили тепло. Далее решение непосредственно за руководителями", - написал мэр города Андрей Садовый в Facebook.

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Ранее в Киевской городской администрации заявили, что столица готова к отопительному сезону.

Подача тепловой энергии в жилые дома в Киеве будет начинаться в установленном порядке с учетом температуры воздуха. Она должна упасть до +8 градусов по Цельсию и ниже и держатся на таком уровне в течение 3 дней.

С теплым инфракрасным полом можно обойтись без батарей или поставить небольшую. Это система нагрева от специальной пленки. Теплый воздух идет вверх, прогревает равномерно.