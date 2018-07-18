Во дворе депутата областного совета разорвались гранаты

Полиция изучает тип взрывчатого вещества а

Две боевые гранаты разорвались во дворе депутата Черкасского областного совета Александра Короткова. Событие произошло в ночь на 18 июля в селе Гордашовка Тальновского района.

"Взрывы произошли где-то между одиннадцатью и двенадцатью часами вечера, - говорит местный житель Иван Цимбал. - Слышал, как бахнуло на весь околоток. Начали кричать охранники. Впоследствии все стихло. Утром во дворе видели полицию. Что там было - не знаю. Или бросали гранату, или стреляли. Короткова в это время в доме не было".

Руководитель пресс-службы областного управления полиции Дмитрий Грищенко подтверждает информацию.

"Ночью во двор неизвестные бросили два взрывных предметы. Сейчас на месте работают эксперты, они и определят тип взрывчатки. Слава Богу, никто не пострадал. Полиция открыла уголовное производство по части четвертой статьи двести девяносто шестой (хулиганство)".

Местные жители анонимно рассказывают, что депутат давно конфликтовал из селянами. Коротков взял в аренду местный пруд и запрещал жителям Гордашовки ловить в нем рыбу даже одной удочкой. Однажды охранники пруда избили Ивана Цымбал и его жену прямо в собственном дворе. В пятницу, 13 июля, в пруду, который арендует Коротков, погибло 10 тонн рыбы. И вот новое приключение.

Председатель Тальновской райгосадминистрации Василий Клименко утверждает, что Коротков не частый гость в Гордашовке.

"Он живет то в Черкассах, то за рубежом".

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Александр Коротков несколько лет назад приватизировал местный комбинат хлебопродуктов. Областная прокуратура считает, что сделал это с нарушением закона. В незаконной приватизации обвиняет как самого Короткова, так и бывшего городского главу Тального Александра Биленко. Коротков - уроженец Донецка. Дважды избирался депутатом областного совета. 2010 - от Партии регионов, 2014-го - от Радикальной партии Ляшко.