Вкусности каждый день новые: как кормят учеников самой роскошной школы

В украинских школах начали постепенно обновлять меню для школьников. Рецепты для блюд берут из сборника повара Евгения Клопотенка. В сверхсовременной школе села Сосонка в пригороде города Винница, которую построили в рекордные сроки и открыли в прошлом году, внедрили новое питание с первых дней учебного года. Фото: фото: Татьяна САРАХАН В столовой, как и в самой школе, хочется не только обедать, но и просто находиться. Стены окрашены в спокойные желто-фиолетовые цвета. Установлена ​​барная стойка и современные удобные столы с разноцветными табуретками. При входе поставили мобильную доску с прописанным меню на день. Предлагают борщ, ячменную кашу, наггетсы, салат из столовой свеклой и чай. На часах 10.10. Заканчивается второй урок. В столовую заходят школьники 2-5 классов. Перед входом моют руки в умывальнике. На столах уже расставлен ​​в корзинках хлеб, чай с лимоном и пиалы с кусками бананов. Когда дети садятся, помощник повара Инна Василик преподносит борщ, заправленный сметаной и зеленой свежей петрушкой. Автор: фото: Татьяна САРАХАН Винницкая область: как питаются ученики современной школы области что в селе Сосонка, и что изменилось в ней за год после открытия "Борщ вкусный, а вчера был еще вкуснее суп с кусочками рыбы. Мы с девчонками очень его любим", - съедает до конца первое блюдо Милана Дудник. За детьми следит учитель. "Питание разнообразное и главное - вкусно. Дети с удовольствием съедают. С нетерпением ждут, когда снова пойдем в столовую. Сегодня несколько раз спрашивали об этом. Когда дети учились в старой школе, то столовой вообще не было", - отвечает учитель начальных классов Мария Шаравская.

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После первого блюда подают ячменную кашу с подливой и потертой красной свеклой с зеленью. Дополнительно к гарниру кладут наггетсы - куриное мясо запеченное в сухарях.

"Кашу никто не отменит. Она всегда будет в школьном меню. Поэтому мы меняем подачу. Вот на днях делали паленту. Это обычная кукурузная каша, которую запекаем в духовке и подаем в яйце. Дети были в восторге. Раньше вообще не готовили кукурузную кашу. Подача очень многое меняет, чтобы там не говорили. Вот мы делаем салат с сухариками, которые сами готовим. Режем кубиками или соломкой. С ними гораздо лучше едят. Также у нас нет банальных котлет. В середину фарша добавляем вареное яйцо или сыр", - говорит повар.

Планируют раз в неделю ввести вегетарианский день. Хотят обсудить это с директором.

"Например, можно приготовить яркие сочные морковные котлетки или капустный шницель. Капуста пропаривается и затем в сухарях запекается в духовке. Жареных блюд практически нет. Клопотенко в своем сборнике блюд предлагает жареную рыбу, картофель. Не согласна с ним. Я бы эти блюда не брала в школьное меню. Разве где-то раз. За месяц мы еще ни разу не повторили меню. Кроме рецептов Клопотенка, имеем свои довольно интересные в подаче. Много салатов у Жени не можем сделать, потому ингредиентов просто нет в тендерных закупках", - объясняет повар. Листает сборник рецептов повара Евгения Клопотенко.

Автор: фото: Татьяна САРАХАН Винницкая область: как питаются ученики современной школы области что в селе Сосонка, и что изменилось в ней за год после открытия

Хвастаются кухней. Над посудомойщиком сушится детали комбайна "Кенвуд".

"О, он у нас постоянно в ходу. Очень облегчает работу. Как девушки справлялись без него в прошлом году, не знаю. Хотели бы очень иметь еще пароконвектомат. Тогда было вообще идеальное питание для здоровья учеников", - говорит Людмила.

Пищеблок оснащен современным кухонным оборудованием и инвентарем.

"Есть специальные холодильные шкафы, которые не все рестораны покупают. Они разделены на три отдела и мясо или рыба не передают никакого специфического запаха. Даже кастрюли нам купили с 3-слойным покрытием. Они не пригорают. Это кухня, о которой может мечтать женщина дома. Продумано до мелочей, все под руками", - говорит повар Анна Романенко.

Автор: фото: Татьяна САРАХАН Винницкая область: как питаются ученики современной школы области что в селе Сосонка, и что изменилось в ней за год после открытия

В столовой работает два повара и помощница. Заметно, все работают в команде. Работу на кухне и в зале не разделяют.

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Обеды проводят каждую смену. Бесплатно кормят только начальные классы и учащихся льготных категорий. Питание для старших классов стоит 14 грн. На каждой перемене в столовую заходят школьники 5-11 классов. Некоторые дополнительно с ланч-боксов достают бутерброды. С небольших термосов пьют чай.

"В классе придерживаемся порядка. Поэтому, чтобы съесть бутерброд или яблоко все равно идем в столовую. Но здесь вкусно готовят, поэтому не приходится что-то нести из дома", - говорит 6-классница Марина.

Автор: фото: Татьяна САРАХАН Винницкая область: как питаются ученики современной школы области что в селе Сосонка, и что изменилось в ней за год после открытия

Кроме учеников питаются также учителя. Каждый приходит тогда, когда имеет свободных несколько минут.

"Питание изменилось кардинально. Кормят как в санатории. Обед питательный и сытный. Я сама такого дома не готовлю, потому что нет времени. А здесь девушки фантазируют изрядно. Вкусности каждый день новые", - подчеркнула заместитель директора Наталья Ванжула.

Школа в селе Сосонка прославилась на всю Украину после открытия. Поражает креативный интерьер школы, который дизайнеры продумали до мелочей. Всюду на стенах раскрашенные черные коты. Вид каждого кабинета не повторяет другой. Они являются символом школы и уместно вписываются в интерьер.

"Изюминкой" школы считают крупнейший в Винницкой области спортивный зал с тренажерами, душевыми и раздевалками, где проводят соревнования. В актовом зале постоянно устраивают областные семинары и совещания.

В Виннице прошла презентация школьного питания от Евгения Клопотенко. На встрече рассказали, как правильно приготовить пользы и вкусные блюда для детей. На мастер-класс пришли представители различных школ и детских садов. Надо переходить на новые рецепты постепенно. При создании двухнедельного меню добавлять по одной новой блюде в день. Школьники должны познакомиться с поварами. Посмотреть с блюдам готовят обеды. Чтобы заинтересовать школьников - надо украсить столовую. Это может быть большой овощ или фрукт, якравий из бумаги, пишет Евгений Клопотенко в сборнике рецептур блюд для питания школьников.