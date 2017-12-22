Виновник ДТП, в котором пострадал герой АТО, может избежать наказания

Экспертизу провели не сразу. Фото: varta1.com.ua

22 октября в ДТП в городе Стрый на Львовщине пострадал герой АТО Игорь Емельянов. Он также участвовал в боях за Донецкий аэропорт. В автомобиль Игоря Емельянова со встречной полосы на превышенной скорости влетел "Мерседес C300" под управлением 25-летнего Павла Гука. Однако экспертизу по степени тяжести травм Емельянова провели только через месяц.

"Я ждал месяц в больнице, когда придут за судебно-медицинской экспертизой. За месяц синяки сошли и побои тоже. В Стрые в больнице их не описали, при выписке тоже. Следователь подал заявление на экспертизу поздно", - рассказывает пострадавший в ДТП 27-летний Игорь Емельянов. - "Я считаю, если человек причастен к ДТП и скрылась с места происшествия, то это уже основание для задержания. Павел Гук приходил ко мне в больницу и я предложил ему компенсировать мне ущерб.Ведь перед ДТП я только купил машину, еще выплачивал кредит, разбился также телефон, ноутбук, и расходы на лечение немалые. Он сказал, что у него нет денег".

Адвокат Павла Гука бывший полицейский и прокурор Ивано-Франковска. Следователи до сих пор не задерживают виновника, так как результатов экспертизы нет и они ничего не могут ему предъявить. В показаниях тот сказал, что ему стало плохо за рулем, что и стало причиной аварии.

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"После того как сделали резонанс этого дела в соцсетях, то следователь чуть активнее начал ее рассматривать. Есть свидетели, которые видели, что водитель был пьян. Он сначала исчез на три дня и его не могли найти. Затем появился и сказал, что был в состоянии аффекта. Соответственно через те три дня уже нельзя было обнаружить пьяный он был на момент ДТП или нет. Игорь Емельянов как участник боевых действий застрахован. Следователь нашим представителям из воздушного командования "Запад" отказывается что-либо рассказывать, потому что это тайна следствия", - говорит военный эксперт по ДТП воздушного командования "Запад" Владимир Ракус.

Результаты судебно-медицинской экспертизы потерпевшего следствие уже получило.

"По результатам экспертизы у пострадавшего в ДТП Игоря Емельянова травмы средней тяжести. Всех свидетелей по этому делу уже допросили. Также провели экспертизу транспортных средств обоих участников аварии и ожидаем ее результаты. Потерпевший не согласен с результатами судебно-медицинской экспертизы и после лечения будет проходить ее еще раз.После того проведем следственный эксперимент и направим дело в суд. В настоящее время квалификация предусматривает штраф, исправительные работы сроком на 2 года, или ограничение свободы от 2 до 3 лет с конфискацией водительского удостоверения. Если квалификацию дела изменят по результатам повторной судебно-медицинской экспертизы потерпевшего, то наказание также изменят", - рассказывает следователь уголовного производства Олег Дмитров.

Павел Гук, который спровоцировал ДТП не идет на компромисс и отказывается от компенсации. Потерпевший, в свою очередь, кроме возмещения, хочет, чтобы виновника лишили прав на 3 года.

За период января-ноября 2017 года в Украине произошло 146 тыс. дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 3,058 тысяч человек, травмированы более 31 тыс.