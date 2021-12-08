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среда, 08 декабря 2021 14:27

Вандалы осквернили памятник Героям Небесной сотни
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Фото: Нацполиция

В городе Первомайск Николаевской области неизвестные повредили памятник Героям Небесной сотни. Сообщения о преступлении полиции поступило 8 декабря около 7:20.

Об этом сообщила пресс-служба полиции региона в Facebook.

"В центре города возле остановки общественного транспорта на ул. Грушевского неизвестные повредили и осквернили надписями мемориал Героям Небесной сотни и воинам АТО", - говорится в сообщении.

Следователи квалифицировали событие по статье "Хулиганство". За такое преступление предусмотрено наказание до пяти лет ограничения свободы.

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Сейчас полицейские проводят следственные действия для установления причастных к совершению преступления лиц.

"Правоохранители обращаются к гражданам, владеющим любой информацией об обстоятельствах указанного события и личности вандалов, сообщить в Первомайский районный отдел полиции на ул. Грушевского, 29 или по телефонам 0(93) 877 09 74, 0(68) 314 29 49, 102", - призвали правоохранители.

В ночь на 27 июля 2021 года мужчина устроил погром на Аллее Героев Небесной сотни в Киеве. Правонарушитель установили. Это уроженец Донецкой области 1980 года рождения, который не смог объяснить мотивы своего поступка.

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Дата
08
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